Emekli Yarbay ve Bestekar Gündoğdu Duran vefat etti





Müziğe ve şiire yıllarını vermiş, bir çok ölümsüz söz ve besteye imzasını atmış, Ankara Rüzgarı, Gözleri Aşkla Gülen ve Kara Sevda gibi birçok eserle her döneme damgasını vurmuş Emekli Yarbay ve Bestekar Gündoğdu Duran, 85 yaşında 14 Haziran, 2021 Pazartesi sabahı vefat etmiştir.

Bestecilik hayatına Ankara Rüzgarı güftesini muhayyerkürdi makamında besteleyerek başlayan ve bugüne kadar Türk Sanat müziği repertuvarına birçok eser kazandıran Gündoğdu Duran'ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Gündoğdu Duran hakkında

Pandemi nedeni ile cenaze aile arasında yapıldı.

27 Mayıs 1937 tarihinde Karaman’ın Taşkale köyünde doğdu, Öğretmen Mustafa Duran'ın oğludur. İlkokulu Beyşehir’de, Ortaokul ve Liseyi Konya Lisesi’nde okudu. 1961 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin tarih bölümünü bitirdi.

Fakültede askeri Öğrenci olduğu için, 1961-62 ders yılından itibaren, sırasıyla Mersin, Konya, Çankırı Astsubay okullarında tarih öğretmenliği yaptı. 1980 yılında yarbay iken Kuleli Askeri Lisesi’nden kendi isteğiyle emekli oldu.

Değerli Bestekar hocamız 1963 yılında üsteğmen iken, Seniha Duran ile Konya’da evlenmiş olup bu evlilikten Beste isimli bir kızı, Fatih isimli bir oğlu vardır.