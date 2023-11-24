En iyi film 'Fani Dizeler'

"Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülünü, Alireza Khatami ve Ali Asgari'nin yönettiği "Fani Dizeler" filmi aldı. Ödül töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin yaptı.

Adem Sözüer: "Sinema ve bilimin diliyle karşı duruşlar özgürce ifade edildi"

Festival Başkanı Adem Sözüer "Uluslararası suç ve ceza film festivalinin adalet platformunda, dünyanın dört bir köşesinden sanatçılar ve bilim insanları bir araya geldi. İnsanlığa karşı işlenen suçlara, ayrımcılık ve her alandaki eşitsizliklere sinema ve bilimin diliyle karşı duruşlar özgürce ifade edildi. Evrensel çapta barış ve kardeşlik için 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz" dedi.

Bengi Semerci: "Özellikle gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum"

'Herkes İçin Adalet' temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Direktörü Bengi Semerci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Sunucularımız Pınar Altuğ Atacan, Hakan Bilgin'e, İstanbul Üniversitesi'ne, Sinema Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Kültür Bakanlığı'na ve gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülü: "Fani Dizeler"

Uluslararası "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" en iyi film ödülünü "Fani Dizeler" filmi aldı. Ödül, filmin yönetmeni Alireza Khatami ve Ali Asgari'ye iletilmek üzere film ekibine teslim edildi. Ortak yönetmen Ali Asgari, video mesaj ile Filistin halkını selamladığını belirterek ödül için teşekkür etti.

"Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" jüri özel ödülü": "Hayat Yükü"

Uluslararası "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" jüri özel ödülü "Hayat Yükü" filminin oldu. Ödül, filmin yönetmeni Amr Gamal'a iletilmek üzere festival komitesine verildi.

"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" en iyi film ödülü: "Sarı"

"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" en iyi film ödülü "Sarı" filmine verildi. Ödül, yönetmen Elham Ehsas'a iletilmek üzere festival komitesine verildi.

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"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" jüri özel ödülü ödülü: " Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar"

"Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması" jüri özel ödülü ödülü "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" filmine verildi. Ödül, filmin yönetmeni Sevin Yaman'a takdim edildi.

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" en iyi belgesel film ödülü: "Beyaz Dağın Çocukları"

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" kategorsinde en iyi belgesel film ödülü "Beyaz Dağın Çocukları"ne verildi. Ödülü filmin yönetmeni Yalçın Çiftçi aldı.

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" jüri özel ödülü: "Suriyeli Kozmonot"

"Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması" kategorsinde Jüri Özel Ödülünü "Suriyeli Kozmonot" filmi kazandı. Ödül, filmin yönetmeni Charles Emir Richards'a iletilmek üzere Enis Özkul'a verildi.

"Öğrenci Jürisi Ödülü": "Karganın Uykusu"

"Öğrenci Jürisi Ödülü" ise "Karganın Uykusu" filmine verildi. Ödül, filmin yönetmeni Tunahan Kurt'a öğrenci jürisi tarafından takdim edildi.

Habertürk Seyirci Ödülü: "Yeşil Hudut"

"Habertürk Seyirci Ödülü" filmi seyreden izleyicilerin oylarıyla belirlendi. Bu yıl izleyici "Yeşil Hudut" filmini ödüle layık gördü. Ödül, filmin yönetmeni Agnieszka Holland'e iletilmek üzere Habertürk yöneticilerine verildi. Bir sonraki yıl festival filmlerini ücretsiz seyredecek kişiler izleyicilerin huzurunda çekilişle belirlendi.

SİYAD Jürisi Ödülü: "Deniz Kızı"

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi; Aslı Ildır, Rıza Oylum ve Sezen Sayınalp'den oluştu. Jüri, ödülü; "Deniz Kızı" filmine layık buldu. Ödül, filmin yönetmeni Sepideh Farsi'a verilmek üzere Alin Taşçıyan'a takdim edildi.

Sinema profesyonelleri VisionIST "Endüstri Günleri"nde buluştu

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl beşincisi düzenlenen VisionIST "Endüstri Günleri"nde ise sinema profesyonelleri Beyoğlu Metrohan'da sinemaseverlerle bir araya getirildi.

Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfından oluşan VisionIST'de Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi. VisionIST 'Endüstri Günleri' Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Youtube platformundan canlı gerçekleştirildi.

Akademik Program “İfade Özgürlüğü”

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 17 Kasım– 23 Kasım tarihleri arasında 'İfade Özgürlüğü” temasıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dokrora Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödül töreni sonrası gösterim

Festivalin ödül töreni ardından, Atlas 1948 ve Kadıköy Sinemalarında, Noora Niasari'nin yönettiği 'Shayda' filmi gösterildi.

Fani Dizeler

Ayeh Haye Zamini

Terrestrial Verses

DCP / Renkli Color / 77’

Farsça; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

İran, 2023

Yönetmen Director

Alireza Khatami, Ali Asgari

Senaryo Screenplay

Alireza Khatami, Ali Asgari

Oyuncular Cast

Bahram Ark, Arghavan Shabani, Servin Zabetian, Sadaf Asgari, Faezeh Rad, Hossein Soleymanı, Majid Salehi, Farzin Mohades, Gouhar Kheir Andish, Ardeshir Kazemi

Film, öğretmenlerden bürokratlara çeşitli toplumsal otoriteler tarafından kendilerine dayatılan kültürel, dini ve kurumsal kısıtlamaların üstesinden gelen, hayatın her kesiminden sıradan insanların izini sürüyor. Mizahi ve dokunaklı olan bu kısa anlatılar, zorlukların ortasındaki insanların gücünü ve kararlılığını yakalayarak karmaşık bir toplumun incelikli bir portresini sunuyor.