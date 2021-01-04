En son ne zaman pastırma aldınız?

Oksimoron TV sokak röportajlarında vatandaşlara 'En son ne zaman ve ne kadar pastırma aldınız??' sorusu soruldu. İstanbul Eminönü ilçesinde gerçekleşen röportajlarda soruya ilginç cevaplar verildi.

Vatandaş: "Kodamanlar alır, alt kısım alamaz"

Röportajdaki soruya bazı vatandaşlar "Millette para yok ki nasıl alacak? Millet karnını doyuramıyor ekmek parası alamıyor, bu şartlarda nasıl alacak pastırmayı? Vatandaş alamaz kim alacak bunu? Kodamanlar alır, alt kısım alamaz üst kısım alır.

Bir seneyi geçti. Sadece pastırmanın kalan artık diyelim, Türkçe ’si artıktır, o çöpe atılması gereken yerlerini aldık, sadece yemeklere katabilelim diye. Üst düzeydeki insanlar yiyorlar o yüzden biz de artıklarını yiyoruz " cevaplarını verdiler.