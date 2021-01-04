En son ne zaman pastırma aldınız?
Oksimoron TV sokak röportajlarında vatandaşlara 'En son ne zaman ve ne kadar pastırma aldınız??' sorusu soruldu. İstanbul Eminönü ilçesinde gerçekleşen röportajlarda soruya ilginç cevaplar verildi.
Vatandaş: "Kodamanlar alır, alt kısım alamaz"
Bir seneyi geçti. Sadece pastırmanın kalan artık diyelim, Türkçe ’si artıktır, o çöpe atılması gereken yerlerini aldık, sadece yemeklere katabilelim diye. Üst düzeydeki insanlar yiyorlar o yüzden biz de artıklarını yiyoruz " cevaplarını verdiler.