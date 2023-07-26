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ENKA Açıkhava Tiyatrosu Ağustos ayı etkinlikleri başlıyor

ENKA Sanat’ın yaz aylarının vazgeçilmez mekânı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı bu hafta Kardeş Türküler -Kıyıda feat Jülide Özçelik konseriyle başlayacak.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:52
ENKA Açıkhava Tiyatrosu Ağustos ayı etkinlikleri başlıyor

ENKA Açıkhava Tiyatrosu Ağustos ayı etkinlikleri başlıyor #40YıldırBurasıTamYeri

ENKA Sanat’ın yaz aylarının vazgeçilmez mekânı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı bu hafta Kardeş Türküler -Kıyıda feat Jülide Özçelik konseriyle başlayacak. Program, Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan seçki kapsamında “Karanlık Gece”“Balina” (The Whale)“Dali Diyarı” (Daliland) ve “Elvis” filmlerinin gösterimi ile devam edecek. 

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun Ağustos ayı programı, 1 Ağustos'ta Kardeş Türküler’in müzikle anlatı sanatını bir araya getirdiği Kıyıda” konseriyle başlıyor. Müzikle anlatı sanatını bir araya getiren konser, zamansız ve mekânsız kıyıların hikâyelerini Kardeş Türküler’in müziğiyle buluşturacak. Bu eşsiz konsere başarılı caz yorumcusu Jülide Özçelik konuk olarak katılacak. 

Ağustos ayı programı, Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan film seçkisi ile devam edecek. Seçkinin ilk filmi 4 Ağustos'ta beyaz perdeye yansıyacak olan Özcan Alper'in yönetmenliğindeki bol ödüllü “Karanlık Gece” olacak. Başrollerini Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson ve Richard Roxburghun üstlendiği, Elvis Presley’in hayatını konu alan “Elvis” ise 7 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak. 9 Ağustos'ta son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan, Brendan Fraser'ın performansıyla Oscar'da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandığı “Balina” (The Whale), 11 Ağustos'ta Oscar ödüllü oyuncu Ben Kingsley’in ünlü ressam Dali’ye hayat verdiği biyografik yapım “Dali Diyarı” (Daliland) ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun perdesine yansıyacak. 

Etkinlik biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi'nde!  Film gösterimleri için 1 bilet alana 1 bilet bedava! 

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