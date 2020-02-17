Erdil Yaşaroğlu ile mizah dolu bir sohbet

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın alanında uzman isimleri ağırladığı “ÖRAV Sohbetleri”nin Şubat ayı konuğu, karikatürist ve heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu olacak. Yaşaroğlu sohbet kapsamında kariyer yolculuğundan ve çocuklar için hazırladığı mizah dergisi “Süper Penguen”in hikayesinden bahsedecek.

ÖRAV’ın dört yıldan bu yana, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla işini tutkuyla yapan, üreten ve paylaşmayı seven farklı sektörlerden isimlerle düzenlediği “ÖRAV Sohbetleri”, 26 Şubat Çarşamba günü Erdil Yaşaroğlu’nu ağırlayacak.

2004 yılında arkadaşları ile birlikte 7-12 yaş grubuna hitap eden ilk mizah dergisi Süper Penguen’i hayata geçiren Erdil Yaşaroğlu, ÖRAV Sohbetleri’nde mizahın çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirmedeki rolünden, karikatür ve çizgi romanların ise okuma alışkanlığı edinmeye katkısından bahsedecek.

Limon, Leman, Penguen ve Süper Penguen gibi dergilerdeki karikatürleriyle hepimizin yakından tanıdığı Erdil Yaşaroğlu’nun paylaşımlarıyla ile eğlenceli bir sohbet havasında geçecek etkinliğe kayıt olmak gerekiyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı hakkında

Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen, özgüven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri benimseyen, ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesinde önder rol oynayan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda; Vakıf merkezinde ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 220 eğitimciden oluşan ekibi ile 81 ilde 180 binden fazla öğretmen ve eğitim yöneticisi ile atölye çalışmalarında buluştu.