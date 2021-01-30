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Ev yapımı 150 vejetaryen yemek tarifi

Et yememe fikri hiçbir şekilde yeni değil. İnsanlar bunu antik zamanlardan beri uyguluyor. Plato ve Pyhagoras gibi iki ünlü tarihi Yunan filozof eti reddetmişti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:59
Ev yapımı 150 vejetaryen yemek tarifi

Ev yapımı 150 vejetaryen yemek tarifi

 

Zaman zaman vejetaryenliğin veya veganlığın yeni bir moda olduğu söylense de işin aslı öyle değil. Et yememe fikri hiçbir şekilde yeni değil. İnsanlar bunu antik zamanlardan beri uyguluyor. Plato ve Pyhagoras gibi iki ünlü tarihi Yunan filozof eti reddetmişti.

Bazı insanlar da et tüketmeden yaşamayı vicdani, dini ya da sağlık nedenlerinden dolayı tercih ediyor. Sağlık bilinci olanlar çok iyi biliyor ki vejetaryen beslenme vücut kilosunu kontrol altında tutar. Kalp, kanser ve diğer hastalıkların riskini ciddi derecede düşürür. 

Ne yazık ki, vejetaryen yemeklere her yerde kolayca ulaşmak mümkün değil. Martı Yayınları, bu alandaki boşluğu dolduracak önemli bir esere imza attı. 150’den fazla vejetaryen yemek tarifinin yer aldığı Ev Yapımı Vejetaryen Tarifler kitabı birçok kişinin evinde mutfaktaki yerini aldı bile.

TÜM YEMEKLER 3’ER KEZ DENENDİ

Mutfağınızın vazgeçilmez rehberi olacak bu kitaptaki her tarif güzel sunumlarıyla birlikte adım adım fotoğraflandığı gibi, kullanılan teknikler de aşamalı olarak gösterilmekte. Deneme mutfaklarında her biri üçer kez hazırlanan vejetaryen tarifler oldukça kısa ve anlaşılır şekilde anlatılıyor. 

Çok çeşitli ve kapsamlı pişirme-yeme önerilerinin bulunduğu Ev Yapımı Vejetaryen Tarifler’de yalnızca vejetaryenler ve veganlar için değil, sağlıklı yemek yemeyi ve hazırlamayı seven herkesin damak tadına uygun tarifler yer alıyor.

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