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Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı

İBB’nin İstanbulluların evde daha fazla zaman geçirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği İçeriden Dışarısı Fotoğraf Yarışması sona erdi. Birbirinden güzel karelerin yarıştığı etkinlikte dereceye girenler bisiklet ve tiyatro bileti ile ödüllendirildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:29
Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı

Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 17 - 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen İçeriden Dışarısı Fotoğraf Yarışması, Koronavirüs (Covid-19) salgınında insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmelerini özendirmek için yapıldı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün sosyal paylaşım platformu instagram’da organize ettiği yarışmada, evden çekilen ve dış dünyadan izler taşıyan kareler paylaşıldı.

SOSYAL İZOLASYONU TEŞVİK ETMEK AMAÇLANDI

Evde geçirilen zamanın arttığı bu günlerde farklı bir etkinlik ile İstanbulluların hayatına renk katmayı hedefleyen “İçeriden Dışarısı” yarışmasında, pencerelerden ya da balkonlardan çekilen yüzlerce fotoğraf paylaşıldı. Konu kısıtlamasının bulunmadığı yarışmanın sonunda, ilk üçe giren fotoğrafların sahiplerine bisiklet, ilk üçü takip eden en iyi beş fotoğrafı çeken kişilere de İBB Şehir Tiyatroları’ndan çift kişilik tiyatro bileti ödülü verildi. Tiyatro bileti kazananlar, oyunları sahneler yeniden açıldığında izleyebilecekler.

Yarışmada dereceye giren ve bisiklet kazanan katılımcıların isimleri şöyle:

Sevda Akardere
Semra Nur Yıldırım
K. Deniz Kalaycı

Çift kişilik tiyatro bileti kazanan katılımcıların isimleri ise şöyle:

Yahya Engin
Ayşegül Kaplan
Özlem Sönmez
Yurdagül Kaplan
Ayşe Karaoğlu

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Anahtar Kelimeler:
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