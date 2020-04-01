Evde kalanlar için sanatçılar Twitter'dan konserler veriyor

Evde kalma günlerinde yardıma Twitter’daki canlı konserler ve yeni müzikler koşuyor

Koronavirüs tehdidini yaşayan dünyada insanlar, bir süredir zorunlu olarak evlerinden çıkmıyor, tüm iş hayatını ve sosyal yaşamını evlerinden sürdürmeye çalışıyor. İnsanlar bu yeni ve geçici dönemde daha önceki alışkanlıklarını, onlara keyif veren ve keyifli aktiviteleri de ev yaşamına uyarlamaya çalışıyor. Bu alanlardan biri de ruhun gıdası olarak tanımlanan müzik.

Hem Türkiye’de hem de dünyada tanınmış birçok müzisyen ve grup, hem evlerinden canlı konserlerle sevenlerine ulaşıyor hem de birçok yeni albüm ve şarkı duyurusunu çevrimiçi dünyada yapıyor, dünya çapında yüz milyonlarca insan böylece hem müzikten hem de müzik dünyasındaki son gelişmelerden mahrum kalmıyor. Ayrıca birçok müzisyen ve müzik fanları da şarkıların isimlerini sözlerini değiştirip evde kalma çağrıları yaparken, yaratıcılıklarını da konuşturuyorlar.

Evde kalma günlerinde müzik tutkunlarının yardımına Twitter’daki canlı konserler, yeni müzik veduyuruları koşarken, biz de Twitter’da en çok ilgi çeken canlı konserleri, yeni albüm duyurularını ve yaratıcı çalışmaları sizin için derledik.