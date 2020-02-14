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Evrenin Efendileri belgeseli BBC Earth'de başlıyor

BBC Earth, bu iki ismin en özel röportajlarını ve kayıtlarını konu alan “Einstein ve Hawking: Evrenin Efendileri” belgeselini 16 Şubat evreni yeniden keşfetmek isteyen izleyicileriyle buluşturuyor.

14 Şubat 2020 Cuma 09:36
Evrenin Efendileri belgeseli BBC Earth'de başlıyor

Evrenin Efendileri belgeseli BBC Earth'de başlıyor

Tarihe adlarını yazdıran iki bilim insanı; Albert Einstein ve Stephen Hawking… Bu iki dev ismi bir araya getiren ortak özellikleri evren ile ilgili çarpıcı teori ve kavramları incelemeleriydi.

BBC Earth, bu iki ismin en özel röportajlarını ve kayıtlarını konu alan “Einstein ve Hawking: Evrenin Efendileri” belgeselini 16 Şubat saat 21:45’te evreni yeniden keşfetmek isteyen izleyicileriyle buluşturuyor.

20. yüzyılın en büyük bilim insanlarından olan Einstein ve Hawking ile evreni tanımaya hazır mısınız?

Einstein, oluşumundan nihai yok oluşuna kadar evrenin işleyişini keşfetmek ve tahmin etmek için “görelilik kuramı”nı ortaya attı.

İngiliz kuramsal fizikçi Stephen Hawking ise “Büyük Patlama” ve “Kara Delik” üzerine öncü çalışmalar yaptı. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz tüm bu teori ve kuramların detaylı bir şekilde incelendiği, karşı tezlerin gündeme geldiği bu sürükleyici belgesel evrenle ilgili düşüncelerinizi yeniden şekillendirecek.

Evrenin şifresini Eisntein ve Hawking’in akıllara durgunluk veren kuramlarını ele alarak hazırlanan belgesel, Digitürk, Tivibu ve D-Smart platformlarında yer BBC Earth kanalında izlenebiliyor.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
Evrenin EfendileriBBC Earth
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