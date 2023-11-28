Eyüpsultan'da kitapseverleri müzayedede buluştu

Kitapseverler yüzlerce yıllık eserlerle müzayedede buluştu
Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği nadide kitapları kitapseverlerle buluşturan, müzayedeler devam ediyor. Son olarak Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 700 adet eserin yer aldığı bir müzayede düzenlendi.
200 – 250 YILLIK FARKLI DİLDE VE TÜRDE ESER
Müzayedede, basıldığı dönemde yazarları tarafından imzalanan kitapların dışında dergiler, Osmanlıca metinler, 200 – 250 yıllık farklı dilde ve türde eser meraklılarıyla buluştu.
Kitapseverlerin birbiri ardına teklif verdiği, katılımcılara çay ve simit ikramlarının yapıldığı müzayedeler her ayın son cumartesi günü saat 14:00’te Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.