Eyüpsultan Kitap Fuarı kapılarını açtı
Zal Mahmut Paşa Külliyesinde gerçekleştirilen açılış programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“DOLU DOLU BİR RAMAZAN AYI BİZLERİ BEKLİYOR”
Konuşmaların ve açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Başkan Deniz Köken kitap fuarını gezdi.
FUARDA, 60’IN ÜZERİNDEN YAYINEVİ STANT AÇTI
Ramazan Ayı’nı Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olacak olan Kitap Fuarı’nda 60’ın üzerinde yayınevi bulunuyor. Ramazan ayı boyunca tüm gün açık olan fuarda Türk edebiyatından dünya klasiklerine, romanlardan şiir kitaplarına kadar yüzlerce kitap kitapseverlerle buluşacak.