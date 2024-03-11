Eyüpsultan Kitap Fuarı kapılarını açtı

Zal Mahmut Paşa Külliyesinde gerçekleştirilen açılış programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“DOLU DOLU BİR RAMAZAN AYI BİZLERİ BEKLİYOR”

Başkan Deniz Köken açılış programında yaptığı konuşmada, "Kitaplar, kitap fuarları bilgi hazinemizi genişletmek için önemlidir. Dolu dolu bir Ramazan Eyüpsultan’da bizleri bekliyor. Hem fuar, hem Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleştireceğimiz kültürel etkinlikler hem de Osmanlı Park’ta kurduğumuz yöresel etkinliklerin yer alacağı Ramazan Çarşımızla güzel bir Ramazan ayını hep birlikte Eyüpsultan’da geçireceğiz. Ramazan ayının tüm güzelliklerini yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı Eyüpsultan’a bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ve açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Başkan Deniz Köken kitap fuarını gezdi.

FUARDA, 60’IN ÜZERİNDEN YAYINEVİ STANT AÇTI

Ramazan Ayı’nı Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olacak olan Kitap Fuarı’nda 60’ın üzerinde yayınevi bulunuyor. Ramazan ayı boyunca tüm gün açık olan fuarda Türk edebiyatından dünya klasiklerine, romanlardan şiir kitaplarına kadar yüzlerce kitap kitapseverlerle buluşacak.