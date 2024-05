Balkan Ruhunu Üfleyen Brass Canavarları Fanfare Ciocarlia Hıdırellez’de CRR’de!

Zece Prajini köyünden yola çıkan bu eşsiz topluluk, Osmanlı yönetimi altındayken geliştirdiklerini söyledikleri bakır üflemeli müzikal miraslarını; 30 yıldır, 5.000’in üzerinde konser ve sayısız albümle yaşatıyor. Fanfare Ciocarlia, Balkan üflemeli müziklerini caz, pop ve rock tınılarıyla harmanladığı neşeli repertuvarıyla -Hıdırellez’de- 5 Mayıs’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) konser salonunda müzikseverlerle buluşacak.

Küçük Köyden Dünya Sahnelerine

Zece Prajini'nin sisli vadilerinden çıkan Fanfare Ciocarlia, otuz yıldır dünya müziği sahnesinde bir fenomen olarak, Balkanların gizli kalmış köy hayatından alıp global festivallerin göz alıcı sahnelerine taşıdığı müzik mirasıyla tanınıyor. Romanya'nın kuzeydoğusunda, komünizmin gölgesinde kalmış bu küçük köy, seksen Çingene çiftçi ailesinin yaşamını sürdürdüğü, geleneksel yaşam tarzlarının korunduğu bir yer olarak, grubun müzikal köklerinin de merkez üssü olmuş.

Gezegeni Sarsan Brass Sesleri

Geleneksel Balkan melodilerini süratli ve keskin bir tempoda icra etmeleriyle tanınan Fanfare Ciocarlia, The Times of London tarafından “Ağır canavar sesi” olarak adlandırdıklarından beri dinleyicileri de onları bu tanımla tarif ediyor. Bu tarz, güçlü tuba ve bariton hornlar ile tekno etkisine varan bir atmosfer yaratıyor. Enerjik performanslarıyla öne çıkan topluluğun, Melbourne'den Tokyo'ya, Prag’dan Londra’ya dünya çapında hayranları bulunuyor.

Bugüne kadar beş binin üzerinde konser veren topluluk, Sacha Baron Cohen'in Borat filmleri için "Born To Be Wild" ve "Just the 2 Of Us" gibi parçaları seslendirerek sinema dünyasına da adım atmıştı. Bu parçalar, hem DJ'ler hem de diğer müzik grupları tarafından keşfedilip, çeşitli formatlarda yeniden yorumlanmış.

İmza attıkları albümlerle Avrupa Dünya Müziği listelerinin zirvelerine yerleşen Fanfare Ciocarlia, Songlines dergisi tarafından "Müzik belgeselleri için yeni bir standart belirleyen" "Brass On Fire" çalışmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Fanfare Ciocărlia, Balkan üflemeli müziklerini caz, pop ve rock tınılarıyla harmanladığı neşeli repertuvarıyla 5 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de CRR’de!

Konser biletleri 50-100-165 ve 200 TL kategorilerinde CRR gişesi ve Biletix’te satışta.