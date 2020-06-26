Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Fatih'in portresi yıllar sonra geri dönüyor

Londra’da düzenlenen müzayedede satılan Fatih Sultan Mehmet'in portresi 770 bin sterline satın alındı. Tarihi değeri olan tablo, uzun yıllar sonra İstanbul’a, evine dönüyor.

26 Haziran 2020 Cuma 01:51
Fatih'in portresi yıllar sonra geri dönüyor

Fatih'in portresi yıllar sonra geri dönüyor

İBB, National Gallery’nin “Daimi sergilenen sanat eserleri” arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini satın aldı. Londra’da düzenlenen müzayede İBB’yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti. 770 bin sterline satın alınan tablo, uzun yıllar sonra İstanbul’a, evine dönüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Osmanlı İmparatorluğu’nun Rönesans dönemine ilgi duyan ve entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmet’in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden birini satın aldı. Türk tarihine damgasını vuran büyük liderin anısına sahip çıktı.

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih’in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere’nin başkenti Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonundaki müzayedeye alıcıların beğenisine sunuldu. Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri olan yapıt, 400-600 bin sterlinden satışa çıkarıldı. Yapıtı yeniden ülkemize kazandırmak isteyen İBB, portreye 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) sahip oldu. Böylece portre, uzun yıllar sonra yeniden İstanbul’a dönüş yoluna geçti. Müzayedede İBB’yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti.

MÜZAYEDEYE KORONAVİRÜS ENGELİ

National Gallery’nin “Daimi sergilenen sanat eserleri”nden biri olan Fatih portresinin de yer aldığı müzayede, aslında daha önce gerçekleştirilecekti. Ancak, koronavirüs önlemleri kapsamında Londra’daki Christie’s müzayede salonu kapıya kilit vurmak zorunda kaldı. Bu da müzayedenin iki ay ertelenmesine neden oldu. Salon, aylar sonra İBB’nin de yer aldığı bu müzayedeyle yeniden açıldı.

ÖLÜMÜNDEN ALTI AY ÖNCE TAMAMLANMIŞ

Gentile Bellini’nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Belki de 3 Mayıs 1481 tarihinde zehirlenerek öldürülen Fatih Sultan Mehmet’in, ressam Bellini’ye verdiği son pozlardan biri.

PORTREDEKİ İKİNCİ KİŞİNİN KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet’in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Christie’s müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby’e göre tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğunu ileri sürüyor. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması, bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.

BELLİNİ’Yİ DENEYEREK İŞE ALDI

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini’yi 1479 yılında İstanbul’a davet etti. Resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için, saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirdi. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kapı Açık” film programı Mucizeler'in gösterimiyle sona eriyor
“Kapı Açık” film programı Mucizeler'in gösterimiyle sona eriyor
Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrimiçi olarak başlıyor
Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrimiçi olarak başlıyor
Uluslarararası Göç Filmleri Festivali'ne görkemli kapanış
Uluslarararası Göç Filmleri Festivali'ne görkemli kapanış
İBB'den kültür sanat sektörüne destek
İBB'den kültür sanat sektörüne destek
SAHA Yazı Dizisi devam ediyor
SAHA Yazı Dizisi devam ediyor
Suud'lar korsan yayıncılara resmen destek vermiş
Suud'lar korsan yayıncılara resmen destek vermiş
9. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 5.461 minik ressam katıldı
9. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 5.461 minik ressam katıldı
Adhemar kimdir? | Haçlı seferleri nasıl başladı? | Haçlı Seferleri'ni kim organize etti
Adhemar kimdir? | Haçlı seferleri nasıl başladı? | Haçlı Seferleri'ni kim organize etti
Tekfen Vakfı’nın Müzik Bursu için başvurular başlıyor!
Tekfen Vakfı’nın Müzik Bursu için başvurular başlıyor!
Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşunu yazdı
Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşunu yazdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim