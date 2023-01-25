Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fatih Madalyonu Vatanına geri döndü

Fatih Sultan Mehmed’in bizzat poz vererek yaptırdığı madalyonu ait olduğu topraklara geliyor.

25 Ocak 2023 Çarşamba 17:04
Fatih Madalyonu Vatanına geri döndü

Fatih Madalyonu Vatanına geri döndü


542 yıl önce Fatih Sultan Mehmed’in poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alındı.

Erken dönem Rönesans sanatçılarından heykeltraş ve ressam Costanza de Ferrara tarafından İstanbul’da yapılan madalyonun 3 örneğinin mevcut olduğu biliniyordu.

4. madalyonun varlığı Londra'daki mezatın kataloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi. Hemen harekete geçen İBB, madalyonu 38 bin sterline satın aldı.  

İstanbul’a getirilecek madalyon tıpkı Fatih Sultan Mehmed tablosu gibi halkın ziyaretine açılıp, özel himayede tutulacak.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan MehmetFatih MadalyonuİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Dizi Film | 'Sevmek günah olamaz'
Ömer Dizi Film | 'Sevmek günah olamaz'
BORUSAN Sanat'ta bu hafta
BORUSAN Sanat'ta bu hafta
Ludus Ensemble Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak
Ludus Ensemble Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak
Cumhuriyetin İlk Radyo Yayınlarından İş Sanat Sahnesine
Cumhuriyetin İlk Radyo Yayınlarından İş Sanat Sahnesine
Üsküdar'da Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi açıldı
Üsküdar'da Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi açıldı
Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
İBB'den Karne Şenliği | Çocuklar için ücretsiz 67 etkinlik
İBB'den Karne Şenliği | Çocuklar için ücretsiz 67 etkinlik
Şen Makas Türkiye Turnesi'ne çıkıyor
Şen Makas Türkiye Turnesi'ne çıkıyor
Haliç'ten sanat rotası
Haliç'ten sanat rotası
Nazım Hikmet 121 yaşında | Mavi Gözlü Dev Tarabya'da anıldı
Nazım Hikmet 121 yaşında | Mavi Gözlü Dev Tarabya'da anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim