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Fazıl Say konserini iptal eden Migros'a tepki yağıyor

İsviçre Migros Mağazaları'nın Fazıl Say'ın ülkede vereceği konseri, 'Filistin'e destek' verdiği gerekçesiyle iptal etti, Türkiye'den tepki yağdı.

21 Ekim 2023 Cumartesi 09:15
Fazıl Say konserini iptal eden Migros'a tepki yağıyor






Fazıl Say konserini iptal eden Migros'a tepki yağıyor


Dünyayı ayağa kaldıran İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını eleştiren müzisyen Fazıl Say, İsviçre'deki konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. Say, "Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 14 günü aşkın süredir devam ediyor. Bu süreçte birçok ünlü isim de savaş karşıtı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Say, paylaşımlarının ardından; İsviçre'de vereceği konserlerin organizatör firma Migros'un kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Sanatçı, "Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" dedi.

“GEREKÇE OLARAK  FİLİSTİN…”

Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şunları kaydetti:

"İsviçre'de Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.

23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim."

“GÜVENİM OLDUKÇA SARSILDI”

Kendisinin barıştan yana olduğunu ve açıklamalarının barış için olduğunu ifade eden Say, şöyle devam etti:

"Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.

Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında, güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim."

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