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Ferhangi Şeyler 9 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Ferhan Şensoy, 32 yıl önce sahneye koyduğu Ferhangi Şeyler, 9 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor.

Ferhangi Şeyler 9 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Ferhan Şensoy, 32 yıl önce sahneye koyduğu Ferhangi Şeyler, 9 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor.

07 Aralık 2019 Cumartesi 09:58
Ferhangi Şeyler 9 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor

Ferhangi Şeyler 9 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler'9 Aralık Pazartesi günü saat 20:30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.

Ferhan Şensoy'un 1987'den beri aralıksız oynadığı, görmesek de kendilerini hissettiren, hepimizin hayatının içinde olan, mizah dolu sosyal çevremizden karakterler bulunan tek kişilik gösterisi 'Ferhangi Şeyler', günlük olayları komik bir dille ele alıyor.

Usta oyuncu; güncel sıradan olaylardan mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüz politikacılarına kadar ince eleştiriler yapıyor. Yer yer ince sitemler, yer yer sert eleştiriler getiriyor ve seyirci ile ara sıra diyalog kuruyor. Bugünün gazetelerini okuduğu gazete bölümünde güncel olayları değerlendiriyor. Sazla çalıp söylediği şarkılar, türküler yer yer tebessüm ettiriyor, yer yer düşündürüyor.

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