Fikirler Gecesi 27 Ocak’ta başlıyor

Institut français tarafından her yıl Ocak ayının son Perşembe gecesi düzenlenen Fikirler Gecesi’ne bu yıl 100’den fazla ülke söyleşi, tartışma, müzik ve performanstan oluşan kültür etkinlikleri ile katılıyor. 100’den fazla ülkede düzenlenecek bu yılki 7. edisyonun konusu bizi sağlık, ekonomik ve sosyal krizin damgasını vurduğu bir dünyanın başlıca zorluklarını tartışmaya davet ediyor: " Birlikte (yeniden) tasarlamak ". Institut français Türkiye’nin Ankara, İstanbul ve İzmir ekipleri tarafından hazırlanan etkinlikler hakkında detaylı bilgi için www.ifturquie.org.

İSTANBUL

"Birlikte (yeniden) tasarlamak… Dijital sanat ile "

27 Ocak, 19.00 - Zoom

Pandemi nedeniyle istesek de istemesek de dijitalleşmekte olan sanatla ilişkimiz ışığında, sizleri Fransa ve Türkiye’de dijital yaratıcılığın geleceğini tartışmaya davet ediyoruz. Dijital sanatçılar, sanat yönetmenleri ya da kültür kurumlarının başkanları, görüşlerini, güncel gelişmeleri ve vizyonlarını paylaşacaklar.

Dijital Sanat için hangi yeni yollar açılıyor? Hangi sanatçılarla ve hangi ara yüz ya da formatlarla? Dijital alanla kültürel ilişkimiz son aylarda olumlu yönde gelişti mi ve salgın sonrasında daha da değişecek mi? Fransa ve Türkiye için ne gibi eylemler ve etkiler öngörülebilir? Ortak projeler etrafında olabilir mi? Dijital teknoloji nihayetinde bir tüketim alanı mıdır yoksa paylaşım alanı mı? Dijital Sanatı birlikte tasarlayabilir miyiz? Birlikte yaşatabilir miyiz? Bir akşam boyunca tüm bu soruları kendimize ve sizlere sorarak canlandırmaya çalışacağız.

Katılımcılar:

Jérémie Bellot – AV Extended (Fransa)

Romain Tamayo – Lyon Işık Festivali (Fransa)

– Nohlab (Türkiye)

Ali Kerem Bilge – BASE (Turquie)

https://www.ifturquie.org/etkinlik/fikirler-gecesi-2022/

*Etkinlik, Zoom üzerinden Türkçe ve Fransızca simültane çeviri ile gerçekleşecek.

Çok yakında…

ANKARA

"Birlikte (yeniden) tasarlamak… Doğa ile ilişkimiz"

İZMİR

"Birlikte (yeniden) tasarlamak… Bir dayanıklılık unsuru olarak sinema – göçmen kadınlar"

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD / ASAM) işbirliği ile.