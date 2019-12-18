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‘Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım’ 20 Aralık’ta 

Oyuncu Fırat Tanış'ın tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi 'Gelin Tanış Olalım', 20 Aralık Cuma günü saat 20:30'da Trump Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:34
‘Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım’ 20 Aralık’ta 

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım’ 20 Aralık’ta 

Oyuncu Fırat Tanış'ın tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi 'Gelin Tanış Olalım', 20 Aralık Cuma günü saat 20:30'da Trump Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor.

'Gelin Tanış Olalım'da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor, hikayelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı ise Prof.Dr. Semih Çelenk. 80 dakikalık gösteri süresince Fırat Tanış 11 türkü söylerken, oyunculuğuyla sözü şiiri müziği enfes yorumuyla harmanlıyor ve seyircisine adeta bir terapi sunuyor.

Fırat Tanış'a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor.

Son Güncelleme: 18.12.2019 10:43
Anahtar Kelimeler:
Fırat TanışGelin Tanış OlalımTrump Sahne
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