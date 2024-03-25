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Fişekhane'de Küçük Prens dijital hikayesi gösterimde

Küçük Prens’in dijital sanatla harmanan dokunaklı macerası nisan ayında Fişekhane’de

25 Mart 2024 Pazartesi 10:33
Fişekhane'de Küçük Prens dijital hikayesi gösterimde






Fişekhane'de Küçük Prens dijital hikayesi gösterimde

Sahnelendiği ülkelerde seyircinin kalbini kazanan büyülü gösteri “Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi”, 360 derece dijital gösterisi ile İstanbul Fişekhane’ye geliyor. Çocukların ve içindeki çocuğu kaybetmeyenlerin kalbine dokunacak muhteşem gösterinin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışta.

Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi”, 360 derece dijital gösterisi ile İstanbul Fişekhane’ye geliyor. Sadece çocukları değil, içindeki çocuğu kaybetmeyenlere de etkileyici bir arkadaşlık hikayesi anlatan gösteri, nisan ayı boyunca her cumartesi ve Pazar günü seyircisiyle buluşacak. Milyonların kalbine dokunan büyülü maceranın biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Sevgi ve dostluğu anlatan gösteri, modern teknoloji ile Kenan Ece’nin Türkçe seslendirmesini bir araya getirerek, Küçük Prens’in dokunaklı macerasını olağanüstü bir 360° deneyime dönüştürüyor.45 dakika boyunca hem çocukları hem yetişkinleri büyüleyecek olan gösteri, geleneksel tiyatro, animasyon ve dijital sanatı harmanlıyor.

Son teknolojiler kullanılarak Illusionist Dijital Art Studio tarafından yaratılan “Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi”, Dubai, Bükreş, Antalya gibi şehirlerde büyük beğeni topladı. İlk yayınlandığı 1943 yılından bu yana milyonlarca satan, sayısız film, animasyon ve tiyatro adaptasyonları olan ve tüm dünyada en çok tercümesi olan Antoine de Saint Exupéry’nin kitabının modern bir adaptasyonu olan gösteri bir görsel şölen niteliğinde.

Son Güncelleme: 25.03.2024 10:55
Anahtar Kelimeler:
FişekhaneKüçük Prens
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