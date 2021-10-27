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Fransız Enstitüsü'nde 100. yıl sergisi

Sergi 5 Kasım’dan 23 Aralık tarihleri arasında Institut français – İstanbul şubesinde ziyarete açık olacak.

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:22
Fransız Enstitüsü'nde 100. yıl sergisi

Fransız Enstitüsü'nde 100. yıl sergisi

Institut français Türkiye, Ankara Anlaşması’nın yüzüncü yılı vesilesi ile Ankara Anlaşması (1921 - 2021) sergisini düzenliyor. 


Yüz yıl önce, 20 Ekim 1921'de, Fransa ve Türkiye, düşmanlıklara son veren ve iki Cumhuriyet arasında diplomatik ilişki kurulmasının önünü açan Ankara Anlaşması'nı imzaladı.

 
Ortak tarihimizdeki bu belirleyici an, uzlaşma sanatının yanı sıra, Fransız tarafında Türkofil, Türk tarafında ise Frankofon ve Franfil olan erkek ve kadınların kişisel katılımını vurgulamaktadır. İki ülke ve halklarını birleştiren bağların gücünü vurgulayan ve onları korumak ve zenginleştirmek için her koşulda işbirliği yapmamız için bize ilham vermesi gereken ikili ilişkilerde yüksek bir noktadır.

Bu yıldönümünü kutlamak için, Institut français Türkiye « Ankara Anlaşması (1921 – 2021) » sergisini düzenliyor.


Fransız ve Türk diplomatik arşivlerinden az bilinen belgelere dayanan sergi, sizi 1919'dan 1926'ya Paris ve Anadolu arasında, "Ankara tarihini" yazan ve yeni Fransız – Türk ilişkilerinin kurulmasını sağlayan metinleri ve insanları (yeniden) keşfetmeye götürüyor. 
 

Son Güncelleme: 27.10.2021 13:29
Anahtar Kelimeler:
Fransız EnstitüsüSergi
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