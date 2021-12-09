Fransız Sinema Haftası 17 Aralık'ta başlıyor



Fransız sinema haftası Türkiye’de on yedi farklı şehirde gerçekleşen gösterimlerin ardından İstanbul’da!

Institut français Türkiye'nin, yaz aylarından bu yana tüm ülkeyi gezen sinema projesi İstanbul'da.



Bu proje kapsamında Türkiye’de vizyona girmemiş 5 Fransız yapımı uzun metraj ve 5 Türk kısa metraj gösterime sunulacak.

17-18-19 Aralık tarihlerinde, Institut français Türkiye ve Sinematek - Sinema Evi Kadiköy’de



izleyiciler üç gün boyunca Türkçe altyazılı bir uzun metraj ve ardından bir kısa metraj izleyebilecekler. Sinema severler böylece bir komedi, bir drama, bir animasyon filmi, bir belgesel ve bir aile komedisi seyredecekler.

18 Aralık saat 19.00’da Institut français Türkiye’de gerçekleşecek Sulukule Mon Amour ve Hayaletler gösterimlerinin ardından Yönetmen Azra Deniz Okyay ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile soru-cevap gerçekleşecek.

Ayrıca 18 Aralıkta Sinematek - Sinema Evi Kadiköy’de, 19 Aralık’ta ise Institut français Türkiye’de gerçekleşecek gösterimlerin ardından Yönetmen Burcu Aykar seyircilerin sorularını cevaplayacak.

17 - 18 - 19 Aralık - Institut français Türkiye ve Sinematek - Sinema Evi Kadiköy

Program

Institut français Türkiye

17.12:

19.00 - Ondan Bahsetmiyorum + Okul Hayatı

18.12

16.00 - Kötü Kız + Kabil’in Kırlangıçları



19.00 - Sulukule Mon Amour + Hayaletler Yönetmen Azra Deniz Okyay ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile soru-cevap19.1216.00 - Ablam + Felicita Yönetmen Burcu Aykar ile soru cevap19.00 - Fotoğraf Altı + Li vir + Büyük balo

Sinematek - Sinema Evi’nde

17.12:

17.00 - Ondan Bahsetmiyorum + Okul Hayatı

20.00 - Kötü Kız + Kabil’in Kırlangıçları

18.12 :

14.00 - Sulukule Mon Amour + Hayaletler

17.00 - Ablam + Felicita Yönetmen Burcu Aykar ile soru cevap

20.00 - Fotoğraf Altı + Li vir + Büyük balo



Filmler Türkçe altyazılı. Kayıt gerekmiyor. Sınırlı kapasite. Girişte aşı karnesi ve HES kod istenecekti