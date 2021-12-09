Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fransız Sinema Haftası 17 Aralık'ta başlıyor

Fransız sinema haftası Türkiye’de on yedi farklı şehirde gerçekleşen gösterimlerin ardından 17 Aralık'ta İstanbul’da başlıyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 11:42
Fransız Sinema Haftası 17 Aralık'ta başlıyor

Fransız Sinema Haftası 17 Aralık'ta başlıyor


Fransız sinema haftası Türkiye’de on yedi farklı şehirde gerçekleşen gösterimlerin ardından İstanbul’da!

Institut français Türkiye'nin, yaz aylarından bu yana tüm ülkeyi gezen sinema projesi İstanbul'da. 


Bu proje kapsamında Türkiye’de vizyona girmemiş 5 Fransız yapımı uzun metraj ve 5 Türk kısa metraj gösterime sunulacak.

17-18-19 Aralık tarihlerinde, Institut français Türkiye ve Sinematek - Sinema Evi Kadiköy’de


izleyiciler üç gün boyunca Türkçe altyazılı bir uzun metraj ve ardından bir kısa metraj izleyebilecekler. Sinema severler böylece bir komedi, bir drama, bir animasyon filmi, bir belgesel ve bir aile komedisi seyredecekler.
18 Aralık saat 19.00’da Institut français Türkiye’de gerçekleşecek Sulukule Mon Amour ve Hayaletler   gösterimlerinin ardından Yönetmen Azra Deniz Okyay ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile soru-cevap gerçekleşecek.
Ayrıca 18 Aralıkta Sinematek - Sinema Evi Kadiköy’de, 19 Aralık’ta ise Institut français Türkiye’de gerçekleşecek gösterimlerin ardından Yönetmen Burcu Aykar seyircilerin sorularını cevaplayacak.

17 - 18 - 19 Aralık - Institut français Türkiye ve Sinematek - Sinema Evi Kadiköy 
Program 
Institut français  Türkiye
17.12:
19.00 - Ondan Bahsetmiyorum + Okul Hayatı 
18.12
16.00 - Kötü Kız + Kabil’in Kırlangıçları 

19.00 - Sulukule Mon Amour + Hayaletler Yönetmen Azra Deniz Okyay ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile soru-cevap 
19.12
16.00 - Ablam + Felicita Yönetmen Burcu Aykar ile soru cevap
19.00 - Fotoğraf Altı + Li vir + Büyük balo 

Sinematek - Sinema Evi’nde 
17.12:
17.00 - Ondan Bahsetmiyorum + Okul Hayatı 
20.00 - Kötü Kız + Kabil’in Kırlangıçları 
18.12 :
14.00 - Sulukule Mon Amour + Hayaletler 
17.00 - Ablam + Felicita Yönetmen Burcu Aykar ile soru cevap
20.00 - Fotoğraf Altı + Li vir + Büyük balo 


Filmler Türkçe altyazılı. Kayıt gerekmiyor. Sınırlı kapasite. Girişte aşı karnesi ve HES kod istenecekti

Anahtar Kelimeler:
Fransız Sinema Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Modern 17 yaşında!
İstanbul Modern 17 yaşında!
İŞ Bankası Resim Koleksiyonu'ndan NFT'ye
İŞ Bankası Resim Koleksiyonu'ndan NFT'ye
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık Ayı Etkinlikleri
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık Ayı Etkinlikleri
2021 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları
2021 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı"nın Tarihleri Değişti
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı"nın Tarihleri Değişti
Geleceğin Sanatçıları | Bazaart Projesi 2022 başvuruları başlıyor
Geleceğin Sanatçıları | Bazaart Projesi 2022 başvuruları başlıyor
CRR'nin yeni Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan oldu
CRR'nin yeni Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan oldu
Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’dan Muhteşem konser
Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’dan Muhteşem konser
Sergi | Akfen Holding’ Loft Art, Humano sergisi ile kapılarını açtı
Sergi | Akfen Holding’ Loft Art, Humano sergisi ile kapılarını açtı
Pirelli'ye Bryan Adams'lı 2022 takvimi
Pirelli'ye Bryan Adams'lı 2022 takvimi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim