Galataport, Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi

Galataport İstanbul, 1-23 Ekim tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üçüncü kez düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Saat Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek konserler, Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel Sergisi ve özel gastronomi deneyimleri ile misafirlerine zengin bir program sunacak.

İSTANBUL’un tarihi ve kültürel zenginlik açısından en eski bölgelerinden biri olan Karaköy’de yer alan Galataport İstanbul, herkes için erişilebilir, kamusal alanda kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Galataport İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin de ilk yılından bu yana başlangıç noktasında yer alıyor. Festival boyunca “Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel” adlı açık alan sergisi ile aralarında Ayhan Sicimoğlu, Burhan Öcal, Goran Bregoviç, Murat Boz ve Sertab Erener gibi sanatçıların yer alacağı konserler Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda ziyaretçiler ile buluşacak. Gastronomi alanında düzenlenecek atölye çalışmalarına ve çeşitli restoranların festival boyunca uygulayacağı özel menülere Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabilecek.

11 sanatçının eserleri “Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel” Sergisi’nde buluşuyor

Galataport İstanbul, sanata verdiği desteği açık alanların kamusal sanata dönüşmesinde en etkin yaratıcı disiplin olarak kabul edilen heykel sanatı ile destekliyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince Saat Kulesi Meydanı’nda 11 heykel ve enstalasyondan oluşan Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel Sergisi’ne ev sahipliği yapacak olan Galataport İstanbul, bu sergi ile günümüz sanatının mekan kavramına bakışındaki yeni açılımları misafirleri ile buluşturacak. Ali Abayoğlu, Ardan Özmenoğlu, Bahadır Çolak, Bilal Hakan Karakaya, Çağdaş Erçelik, Daniele Sigalot, Erdal Duman, Fırat Engin, Gönül Nuhoğlu, Kadriye İnal ve Kazım Karakaya gibi Türk çağdaş heykel sanatçılarının eserlerinden oluşan Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel Sergisi, Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda festival boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Konserleri Galataport İstanbul’da

Galataport İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca geniş çaplı bir konser şölenini misafirleri ile buluşturuyor. Saat Kulesi Meydanı’nda müzikseverlere ücretsiz sunulacak konser serisi, 1 Ekim saat 20:30’da Emre Aydın ile başlayacak. 23 Ekim tarihine kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu konserleri kapsamında; 2 Ekim’de Yüksek Sadakat, 5 Ekim’de Levent Yüksel, 6 Ekim’de Moldova Büyükelçiliği, 7 Ekim’de Jabbar, 8 Ekim’de Sertab Erener, 9 Ekim’de Latin müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Ayhan Sicimoğlu, 12 Ekim’de sesi ve şarkıları ile geçmişten günümüze sevilen sanatçı Erol Evgin, 14 Ekim’de Murat Boz, 15 Ekim’de Bengü, 16 Ekim’de Balkan müziğinin sevilen ismi Goran Bregoviç, 19 Ekim’de perküsyon ustası Burhan Öcal, 20 Ekim’de Murat Dalkılıç ve 21 Ekim’de Ziynet Sali Saat Kulesi Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak. Galataport İstanbul mobil uygulamasından misafirlerin festivalde sahne alacak sanatçılardan bazıları ile tanışma fırsatını da yakalayabileceği konser serisi 22 Ekim akşamı Berkay ve 23 Ekim akşamı Merve Özbey konserleri ile sona erecek.

Festival süresince indirimli lezzetler ve gastronomi atölyeleri

Galataport İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında misafirlerine mobil uygulama üzerinden de yenilikler sunuyor. Ziyaretçiler festival süresince Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden seçili restoranlarda festivale özel menüleri deneyimleme şansı elde etmenin yanı sıra tatlı ve kahve atölyelerine katılım imkanı da yakalayabilecekler.

“Galataport İstanbul, kamusal sanatın önemli bir adresi haline geldi”

Galataport İstanbul’un, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen hem Beyoğlu’na hem de İstanbul’a değer katan “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”nin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali konuyla ilgili şunları söyledi: “Galataport İstanbul olarak hayata geçtiği günden bu yana Beyoğlu Kültür Yolu’nun başlangıç noktası olmaktan gurur duyuyoruz. Yıllar sonra yeniden şehirle bütünleşen tarihi limanımız, Karaköy’ün yüzyıllar boyunca ev sahipliği yaptığı farklı kültürleri buluşturarak, kamusal sanatın da önemli bir adresi haline geldi. Misafirlerimiz, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasının muhteşem görüntüsüyle birleşen etkinlikler ile sanatla iç içe bir festival yaşayacaklar. Beyoğlu Kültür Yolu kapsamındaki “Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel” Sergisi ve Saat Kulesi Meydanı etrafında ücretsiz olarak gerçekleşecek konser programlarının yanı sıra misafirlerimize, Galataport İstanbul mobil uygulamamız üzerinden gastronomi atölyelerine de katılma imkanı sunuyoruz.”

Kültür sanat ve tasarımın kesişim noktası

Adını, merkezinde konumlanan Galataport İstanbul’un simge yapılarından Tophane Saat Kulesi’nden alan Saat Kulesi Meydanı, sanatın Türkiye’deki en iyi örnekleri arasında bulunan İstanbul Modern ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin tam ortasında yer alıyor. Meydan, Galataport İstanbul’un misafirlerini ağırlamaya başladığı Ekim 2021’den bu yana şehrin yıllık kültür sanat takvimindeki önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Galataport İstanbul’un çevresindeki kültür sanat etkinliklerine %72’lik bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Galataport İstanbul Hakkında:

İstanbul’un kalbinde, Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridi boyunca yer alan Galataport İstanbul, erişilebilir ve düşük katlı yapıları, mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ile ziyaretçilerine “nefes alan” sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor. Geçmişte pek çok farklı kültürü barındıran bir konumda yer alan Galataport İstanbul, Karaköy’ü yeniden şehrin ticaretinin kalbi haline getiriyor. Dünya çapında birçok yerli ve yabancı markaya ve restorana ev sahipliği yapan Galataport İstanbul, Ekim 2021’den bu yana İstanbul’un favori buluşma noktalarından biri haline gelmiş bulunuyor.

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçirilen Galataport İstanbul’un en etkileyici özelliklerinden birini, İstanbul’un yer altı sarnıçlarından esinlenilen, Red Dot tasarım ödüllü dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali oluşturuyor. Limana gemi yanaştığında devreye girerek güvenlik (ISPS) alanını ayıran 176 adet hidrolik özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü bir saha yaratılıyor. Kapakların tekil olarak kontrol edilebilmesi, gümrüklü alanın limandaki gemi adedi ve boyutları bazında esnek bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Bu inovasyon sayesinde, 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı olan Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, misafirlere açık olmaya devam ederek, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri haline geliyor.

29 bin m2’lik bir alana yayılan terminali ile birlikte aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip Galataport İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 150 gemi ve mürettebat dahil 750 bin yolcu gelmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ise yıllık mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunu ağırlayacağı öngörülüyor. Bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul, Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi ile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

İstanbul’un tarihi limanını şehirle bütünleştiren Galataport İstanbul, bu yatırım ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlıyor. Kullanılan özel soğutma sisteminden, atık yönetimine kadar çevresel sürdürülebirlik adına faaliyetleri ile, Avrupa’nın LEED Platinum sertifikasına sahip en büyük ikinci projesi konumuna gelen Galataport İstanbul’u MedCruise Birliği geçtiğimiz yıl “Çevresel Sorumluluk Ödülü”ne layık gördü. Galataport İstanbul, 2020 yılında ise MedCruise Ödülleri’nde “Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” ödülünü aldı.

Galataport İstanbul’da yürütülen restorasyon çalışmaları ile İstanbul'un çok değerli tescilli yapıları şehre geri kazandırılıyor. Paket Postanesi, Karaköy’ün çok kültürlü ticaret hayatını ve zanaat geleneklerini İstanbul’dan dünyaya açılmış moda, tasarım, lezzet ve mücevher sanatı ustaları ile günümüze taşıyor. Sahada yer alan diğer üç tescilli yapı; Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han binalarının restorasyon çalışmaları sürüyor. Dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda yer alan Peninsula Hotels markasının bir halkası olan The Peninsula İstanbul oteli, 177 odası ile tarihi yarımadanın karşısında bu tescilli yapılar ile yeni yapılan ve özel giyotin cephesi 90 saniyede açılabilen balo salonu ile yer alıyor.

Tarihi 1848’e ulaşan Türkiye ve İstanbul’un en eski saat kulesi konumundaki Tophane Saat Kulesi, adını verdiği Saat Kulesi Meydanı’nı taçlandırıyor ve bu meydan, şehrin yıllık kültür sanat takvimindeki önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanatın Türkiye’deki en iyi örnekleri arasında yer alan İstanbul Modern ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi de Saat Kulesi meydanı etrafında, Galataport İstanbul sahasında yer alıyor.

Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Proje kapsamında mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun da İstanbul’u ziyaret edeceği öngörülüyor.