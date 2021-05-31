Galeri Diani, 6 güçlü isimle 15.Contemporary İstanbul'da

Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin yakından takip ettikleri Ahmet Yeşil, Şükrü Karakuş, Tuba Önder Demircioğlu, Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım ve Kadir Akyol yapıtlarını 1-6 Haziran 2021 arası 15.Contemporary İstanbul (Galeri Diani’de) sergileyecekler.

Yaklaşık 35 eserin yer alacağı karma sergide yer alan yapıtlar, sanatçılar tarafından özellikle 15.Contemporary İstanbul’da sergilenmek üzere üretildiler.

40. sanat yılını 2 yıl önce kutlayan deneyimli sanatçı Ahmet Yeşil 15. Contemporary İstanbul’a Kırılgan İmge ve Sor(Ma) serileriyle katılırken kendisine has çizgisini daha yalın ancak çok çarpıcı bir anlatımla ifade ediyor ve renkleri büyük bir yetkinlikle kullanıyor.

İspanya‘da yaşayan ve üreten deneyimli sanatçı Şükrü Karakuş, Kendi kültürünü ve Akdenizliliğini evrensel bir dilin yetkinliğiyle anlatarak Neo-pop diyebileceğimiz bir estetikle bizi çok zengin bir tekno-urban içine daldırıyor yapıtlarıyla.

Çok farklı teknikleri bir arada yetkinlikle kullanabilen nadir seramik sanatçılarından olanson derece kırılgan görünen ancak çok sağlam ve ustaca kullandığı porselen ve stoneware malzemelerle oluşturduğu yapıtlarında formların dengesini ve akışkanlığını gözler önüne sunuyor.

Son yıllarda güçlü figürleriyle kendinden söz ettiren Feyzan Alasya, imge dünyasını tuvaline yansıtan resmi, zamansız dünyalarda varolan düşle gerçeğin bireşimi olduğunu aktarırken bilinçaltını deşifre ediyor.

Sanatseverlerin yakından takip ettikleri New York’ta yaşayan ve üreten genç sanatçı Nilüfer Yıldırım, figüratif ile soyut arasında yumuşak bir geçişle ilerleyen nadir sanatçılardan. Yapıtları bir kişi ile veya herhangi bir yerde hatırlanan deneyimleri; pencerelerden manzaralardan, insanlarla günlük karşılaşmalardan, her türlü duygusal durumu, direkt ve yalın bir şekilde aktarıyor.

Adından sıklıkla söz ettiren genç ve dinamik sanatçı Kadir Akyol, sanat tarihinin portre geleneğinin mirasını, zengin bir kaynak olarak kullanırken farklı tarihsel dönemlerden ve kültürel bağlamlardan seçtiği imgeleri, son derece çağdaş bir dille bir araya getiriyor. Sergiye Yunan tanrıları serisi ile katılıyor. Lirizmin ve ironinin unsurları dinamik bir uyum içinde kullanıyor.

15.Contemporary İstanbul’da (1-6 Haziran) sanat yolcuğuna çıkanları, çok farklı bir deneyim Galeri Diani’de (A1-302) bekliyor.

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