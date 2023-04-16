

Gavur Mahallesi sergisine vandallar saldırdı

Kent vandalları, şehirlerde sanat eserlerini hedef alırken, bundan uluslararası sanat gösterilerine imza atan Ahmet Güneştekin'in sergisi de payını aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisinin açık hava bölümünde sanatseverlerle buluşan eserleri, vandalların saldırısına uğradı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl kasım ayında Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Mübadele ve göç sürecinin anlatıldığı sergide, büyük boyutlu enstalasyonlar, video işleri ve metal formların taşla tamamlandığı heykel çalışmaları sergileniyor. Yoğun ilgi nedeniyle 7 Mayıs'a kadar uzatılan 'Gavur Mahallesi', şu ana kadar 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.



İzmir'de sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açık hava bölümündeki eserler ise vandalların hedefi oldu.

Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce mermer bloklardan bazıları devrilirken, valizlerden bazıları ise çalındı. Çoğu blokun ise yerinden oynatıldığı görüldü.

'Gavur Mahallesi' sergisi koordinatörlüğünce blokların daha önce de bazı kişi ya da kişilerce devrildiği, valizlere ise zarar verildiği ifade edildi.