Gazete ve dergilerle zihin çalışması

14 Aralık Cumartesi Özlem Çetinkaya Atölye’sinde; kağıtlarla, resimlerle, dergilerle, boya kalemleri ile rengarenk hayalponosu atölye çalışması gerçekleşecek.

Hayalpanosu zihin çalışması hayalleri gerçekleştirmek için yapılan en güçlü egzersizdir. Özlem Çetinkaya 14 Aralık Cumartesi günü 11-13 saatleri arasında Suadiye’de bulunan Özlem Çetinkaya Atölyesi’nde hayallerini canlandırmak isteyen katılımcılar ile buluşuyor.

Atölyede, kağıtlarla, resimlerle, dergilerle, boya kalemleri ile rengarenk bir çalışma gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, gazeteler ve dergilerdeki fotoğraf, resim ve sembolleri keserek bir pano oluşturacak. Bu zihin egzersizine katılanlar nasıl düşünmesi gerektiği ne nasıl hissetmesi gerektiğini öğrenecek.

8 kişiyle sınırlı olan atölyeye katılmak isteyen herkes info@ozlemcetinkaya.com e-posta hesabına başvuru yaparak bilgi alabilir.

