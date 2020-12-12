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Gazeteci Burhan Ayeri vefat etti |Türk basınının acı kaybı

Türk basınının ağır kaybı, Türkiye'de polis ve magazin muhabirliği konusunda çok sayıda ismi yetiştiren usta gazeteci Burhan Ayeri hayatını kaybetti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 10:39
Gazeteci Burhan Ayeri vefat etti |Türk basınının acı kaybı

Türk basınının duayeni Burhan Ayeri vefat etti

Gazeteciliğe başladığı 1966 yılından itibaren aralıksız çok sayıda gazete ve dergide çalışan Burhan Ayeri 74 yaşında hayata veda etti. Muhabirlik, istihbarat Şefliği, Haber Müdürlüğü ve köşe yazarlığı yapan Burhan Ayeri son 10 yıldır Yeni Çağ Gazetesi'nde TV eleştirmenliği yapıyordu. Basın dünyasında çok sayıda muhabir ve yazarın yetişmesinde büyük emeği olan Burhan Ayeri bir süre önce geçirdiği kazanın ardından 20 Kasım tarihinde yazılarına ara vermişti. Türkçe'nin korunması için uzun yıllar köşesinde mücadele veren Burhan Ayeri, tartışma, haber programları ile magazin programlarını sık sık mercek altına alarak topluma iyi örnek olmaları konusunda teşvik eden yazılar kaleme alıyordu.

İZMİR’DE DÜNYAYA GELDİ

İzmir Damlacık’ta dünyaya gelen Ayeri, eğitim hayatına Vefa Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda devam etti.

GAZETELERDE TELEVİZYON ELEŞTİRMENLİĞİNİ BAŞLATMIŞTI

Gazeteciliğe 1966’da başlayan Ayeri, Tercüman gazetesinde uzun süre haber müdürü olarak görev aldı. Türkiye’de televizyon eleştirmenliğini gazetelerde ilk başlatan isim olan Ayeri’nin meslek ödüllerinin sayısı yüzün üstündedir.

“YENİÇAĞ’DA ÇALIŞMAK ŞANSIM”

Ayeri hayatına ilişkin kaleme aldığı özgeçmişini, “Orhan Ayhan gibi ağabeye ve Ömer Üründül gibi bir kardeşe sahip olduğum için gerçekten şanslıyım. Bir diğer şansım ise sonbaharımda Yeniçağ gibi "kadir bilir" bir ekiple çalışabilmektir” ifadeleriyle sonlandırmıştı.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Burhan Ayeri’nin ölümünün ardından bir açıklama yaptı:Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik ve köşe yazarlığı alanında uzun yıllardır başarıyla görev yapan Burhan Ayeri’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı diliyoruz.”

Burhan Ayeri’nin cenazesi 12 Aralık 2020 Cumartesi (bugün) Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Merhuma Rahmet, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz.

Son Güncelleme: 12.12.2020 12:33
Anahtar Kelimeler:
Burhan AyeriVefat
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