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‘Geçmişten Günümüze’ nakış sergisi açıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Geçmişten Günümüze nakış sergisine ev sahipliği yapıyor. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 10:33
‘Geçmişten Günümüze’ nakış sergisi açıldı

Geçmişten Günümüze’ nakış sergisi açıldı

Emekli nakış-iç giyim öğretmeni, olgunlaşma enstitüsü mezunlarından Gönül Mazlumoğlu’nun "Geçmişten Günümüze" ismini taşıyan 12. nakış sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. 


Yurt içinde ve yurt dışında Türk nakış sanatını tanıtan çalışmalara imza atan Mazlumoğlu,  "Öğretmenliğin verdiği araştırmacılıkla kumaşların peşine düştüm. Yazmalardan eklemelerle yeni türler geliştirdim. El işi ve nakışlarının yok olmaması için gayret sarf ediyorum. Bu eserlerimi genç kuşaklar ile tanıştırmak istedim. Kültürel mirasımızın yaşamasına destek vermeliyiz." dedi. 


Sergide doğadan esinlenen desenlerin kullanıldığı hesap işi nakışları, Gaziantep ili ve çevresinde yapılan Antep işi nakışları, nakış örtüleri, kanaviçe eserler ve hediyelik eşya çalışmaları yer aldı. 

Mazlumoğlu’nun Türkiye’nin farklı yörelerinde dokunan özel kumaşlar üzerine işlediği farklı renk ve motiflerden oluşan nakışları büyük beğeni topladı. Sergi, 10 Şubat’a kadar Galeri Maltepe’de ziyaretçilere kapılarını açık tutacak.

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