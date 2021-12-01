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Geleceğin Sanatçıları | Bazaart Projesi 2022 başvuruları başlıyor

Yeniköy Rotary Kulübü desteği ile düzenlenen Bazaart Projesi başvuru tarihleri 20 Aralık 2021’de başlıyor.

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:41
Geleceğin Sanatçıları | Bazaart Projesi 2022 başvuruları başlıyor

Geleceğin Sanatçıları | Bazaart Projesi 2022 başvuruları başlıyor

 
 
 
Yeniköy Rotary Kulübü’nün desteklediği Sanat Komitesi’nin yürüttüğü Bazaart Projesi, "Her Eve Bir Sanat" ana fikrinden yola çıkarak sanat öğrencilerini, sanatseverler ve koleksiyonerler ile bir araya getirerek eserlerini sergilemeye devam ediyor. 

Sanatın ve sanat koleksiyonu yapmanın bir lüks olmadığını hatırlatıp, herkese ulaşılabilirliğini göstermek olan Bazaart’ın başvuruları 20 Aralık 2021’de başlıyor. 21 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek başvurulara 30 yaşından küçük sadece Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, Güzel Sanatlar Fakültelerinden yeni mezunların (en fazla 2 yıllık mezunların), yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecek. Sergilenecek eserlerin hangileri olacağının ve hangilerinin ödüllendirileceği Seçici Kurul tarafından karar verilecek. Bazaart Komitesi seçilen eserlere çeşitli değerlerde ödül parası vermeye ve o ödül parası ile sanatçının eğitimine katkı sağlamaya devam edecek.

Bazaart’ın bu yılki seçici kurulunda; Akbank Sanat Direktörü Derya Bigalı, sanat yazarı ve akademisyen Derya Yücel, sanatçı Mustafa Horasan, koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu ve Adas Galeri kurucusu Ömer Özyürek yer alıyor.

Bazaart projesi, 7-9 Mart 2022 tarihinde Ferda Art Platform’da (Nişantaşı), Yeniköy Rotary Kulübünün Sanat Komitesi; Polisan, Mavi Jeans, ABC, Index Grup, EL-ON, Lo’Zio, Napoli Antica, Büyükdere35, Privée PR, Art Sanatsal ve şahsi bağışların sponsorluğunda gerçekleşecek. Bazaart projesinde ayrıca cam sanatçısı Levent Sağol anısına da özel ödül veriliyor.

Bazaart’ın başlangıcından bugüne kadar geçen süre içinde katılan birçok öğrenci Contemporary İstanbul da dahil olmak üzere çeşitli yerel ve uluslararası sanat organizasyonlarına davet edildi ve çeşitli ödüller aldılar. Bazaart 2018 yılında ilk defa Melike Bayık küratörlüğünde Bazaart Talks’a başlayarak sanatseverleri birbirinden değerli isimlerle buluşturdu. 

Bazaart ile ilgili detay ve başvurulara Bazaart (@bazaartprojesi) sosyal medya sayfaları ve websitesinden (https://www.bazaart.org) ulaşılabilir.

Bazaart Ödülleri

Kadına Şiddet Konulu Özel Ödül – 5.000 TL
Birincilik Ödülü – 4.000 TL
İkincilik Ödülü – 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 2.000 TL

Sanatçıdan Sanatçıya Özel Ödülü – 2.500 TL
Levent Sağol Anısına Özel Ödül (2 kişi) – 2.500’er TL
Yeniköy Rotary Kulübü Özel Ödülü (2 kişi)  – 2.500’er TL
Jüri Özel Heykel Ödülü (2 kişi) – 2.000’er TL
Jüri Özel Fotoğraf Ödülü – 2.000 TL
Mansiyon (3 kişi) – 1.000’er TL
Malzeme Ödülü – 2.500 TL değerinde

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