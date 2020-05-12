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Geleceğin sinemasında hayallerini gerçeğe dönüştürecek 10 genç yetenek belli oldu

17. “TÜRSAK Geleceğin Sineması”nda ana jüri toplantısı sonucu desteğe hak kazanan 10 eser belirlendi.

12 Mayıs 2020 Salı 22:34
Geleceğin sinemasında hayallerini gerçeğe dönüştürecek 10 genç yetenek belli oldu

Geleceğin sinemasında hayallerini gerçeğe dönüştürecek 10 genç yetenek belli oldu

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 17 yıldır destek veren ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen “TÜRSAK Geleceğin Sineması”nda kazanan 10 proje ana jüri toplantısı sonucu belirlendi.

Benzer kısa film yarışmalarından farklı olarak gençler tarafından nitelikli filmler üretilmesine destek olma hedefiyle, senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve maddi desteklerle gerçekleştirilen 17. “TÜRSAK Geleceğin Sineması”nda ana jüri toplantısı sonucu desteğe hak kazanan 10 eser belirlendi.

Finale kalan 19 eser arasından desteğe hak kazanan 10 proje; Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından belirlendi.

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen yarışmada Melih Önder’in Beni Aya Uçur!Nadir Kocakaya’nın Cevapsız AramaMuhammed Günaydın’ın Dur Bak Dinle GeçDoğan Belge’nın İnşaattakiİrem Günen’in KalanlarYiğit Armutoğlu’nun Majid'den SevgilerleFeyzi Baran’ın Pembe KramponBegüm Aksoy’un Smirna'nın ÇukuruHakan Eyilik’in Su Birikintileri ve Çamurlar ve Ferit Göktaş’ın Tablodaki Kadın adlı senaryoları yarışmanın kazananı oldu.

17 yıldır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen “TÜRSAK Geleceğin Sineması”nda hayata geçen filmler, bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi, dereceye girdi ve ödüllendirildi. Bu sene de finale kalan 19 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 6 bin TL maddi destek, post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Geleneksel olarak 17 yıldır başarıyla gerçekleştirilen “TÜRSAK Geleceğin Sineması” bir yandan Türk sinemasının geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları ve gelecekteki kariyerleri için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

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