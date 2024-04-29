Gençler sanat yapıtlarını çözümlüyor



Fırat Arapoğlu, “Sanat Yapıtlarının Çözümlenmesi” başlıklı söyleşinin ikinci bölümüyle gençlerle buluşuyor

İstanbul Modern, “Genç Salı” Eğitim Programı ile gençlerle sanatçıları bir araya getirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirilen programda bu ay gençler, sanat yapıtlarının nasıl çözümlendiğini ve analiz edildiğini öğreniyor.

İlki geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen “Sanat Yapıtlarının Çözümlenmesi” başlıklı söyleşinin ikinci bölümü 30 Nisan’da “Genç Salı” Eğitim Programı kapsamında gerçekleşiyor.

Sanat tarihçi, akademisyen ve küratör Fırat Arapoğlu, sanat yapıtlarını analiz etmenin ve yorumlamanın püf noktalarını gençlerle paylaştığı söyleşinin devamı niteliğindeki buluşmada, modern ve çağdaş dönemin önemli sanat yapıtlarına odaklanıyor.

“Genç Salı”

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 18–25 yaş arasındaki tüm gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimliyor. “Genç Salı” adlı programda gençler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü düzenlenen sanatçı atölyelerine, söyleşilere ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor.

Söyleşi: Fırat Arapoğlu ile “Genç Salı” Söyleşisi: Sanat Yapıtlarının Çözümlenmesi

Tarih: 30 Nisan 2024, Salı

Saat: 13.00

Mekân: İstanbul Modern Oditoryum

Rezervasyon için: egitim@istanbulmodern.org | 0 (212) 334 73 41