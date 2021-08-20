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Girne Limanı’na Denizcilik Tarihi Müzesi kuruluyor

Yakın Doğu Oluşumu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliği ile Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek Girne Üniversitesi’ne ait TEAL Gemisi’nin Girne Liman’ında karaya alınacağı alanın temeli atıldı

20 Ağustos 2021 Cuma 09:55
Girne Limanı’na Denizcilik Tarihi Müzesi kuruluyor

Girne Limanı’na Denizcilik Tarihi Müzesi kuruluyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek Girne Üniversitesi’ne ait  66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin,Girne Limanı’nda karaya alınacağı alanın temelleri atılarak çalışmalara başlandı. Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek TEAL’in açılışının bu yıl 15 Kasım Cumhuriyet Bayramında yapılması hedefleniyor. 

Son 27 yılda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştiren TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yaparak geniş ve kapsamlı tarihi ile ziyaretçilerini büyüleyecek.

Girne Limanı’nda gelen yolcu binası ile marina arasındaki alana yerleştirilecek olan TEAL, adaya gelmek için deniz yolunu tercih eden yolcuları limanda karşılayacak. Diğer yandan Akdeniz’in önemli liman kentlerinden Girne de bölgenin en özel Denizcilik Tarihi Müzesi ile kimliğine renk katacak. 

Geçmişten günümüze TEAL Gemisi

TEAL, Birleşik Krallık Donanması’nda mayın tarama gemisi olarak kullanılmak üzere 1955’te Liverpool tersanelerinde üretildi. İngiliz Donanması’nda uzun yıllar kullanıldıktan sonra Avustralya Donanması’na devredildi. Askeri gemi olarak burada da hizmet veren TEAL, daha sonra da Tanzanya ve Karayipler’de yolcu taşımacılığı, balıkçılık ve su sporları turizmi gibi farklı alanlar için kullanıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Eğitim ve Araştırma Gemisi olarak kullanılmak üzere 1994’te KKTC’ye getirildi. Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma gemisi olarak kullanılan TEAL, artık kendisinin de önemli bir parçası olduğu denizcilik tarihine müze olarak hizmet vermeye devam edecek. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Denizcilik Tarihi Müzesi, Kuzey Kıbrısımıza ve Girnemize yakışacak bir eser olacak.”

Kıbrıs’ın Akdeniz’in en önemli adalarından biri olarak denizcilik tarihi açısından çok özel bir yeri olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Girne Üniversitemize ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin Girne Limanında Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet vereceği alanın temelini atarak çalışmalara başladık. Açılışını, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızda yapacağımız Denizcilik Tarihi Müzesi, Kuzey Kıbrısımıza ve Girnemize yakışacak bir eser olacak” ifadesini kullandı. 

Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan TEAL’i, “Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı müzelerin incisi” olarak tanımlayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Denizcilik Tarihi Müzesi olarak TEAL, Yakın Doğu Oluşumu’nun turizme, kültüre, köklerimize ve geleneklerimize gösterdiği bağlılığın ve hassasiyetin bir nişanesi olarak Girne Limanı’nda ziyaretçilerini karşılayacak” dedi.

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Girne LimanıDenizcilik Tarihi Müzesi
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