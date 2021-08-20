Girne Limanı’na Denizcilik Tarihi Müzesi kuruluyor
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek Girne Üniversitesi’ne ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin,Girne Limanı’nda karaya alınacağı alanın temelleri atılarak çalışmalara başlandı. Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek TEAL’in açılışının bu yıl 15 Kasım Cumhuriyet Bayramında yapılması hedefleniyor.
Son 27 yılda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştiren TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yaparak geniş ve kapsamlı tarihi ile ziyaretçilerini büyüleyecek.
Girne Limanı’nda gelen yolcu binası ile marina arasındaki alana yerleştirilecek olan TEAL, adaya gelmek için deniz yolunu tercih eden yolcuları limanda karşılayacak. Diğer yandan Akdeniz’in önemli liman kentlerinden Girne de bölgenin en özel Denizcilik Tarihi Müzesi ile kimliğine renk katacak.
Geçmişten günümüze TEAL Gemisi
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Denizcilik Tarihi Müzesi, Kuzey Kıbrısımıza ve Girnemize yakışacak bir eser olacak.”
Kıbrıs’ın Akdeniz’in en önemli adalarından biri olarak denizcilik tarihi açısından çok özel bir yeri olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Girne Üniversitemize ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin Girne Limanında Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet vereceği alanın temelini atarak çalışmalara başladık. Açılışını, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımızda yapacağımız Denizcilik Tarihi Müzesi, Kuzey Kıbrısımıza ve Girnemize yakışacak bir eser olacak” ifadesini kullandı.
Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan TEAL’i, “Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı müzelerin incisi” olarak tanımlayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Denizcilik Tarihi Müzesi olarak TEAL, Yakın Doğu Oluşumu’nun turizme, kültüre, köklerimize ve geleneklerimize gösterdiği bağlılığın ve hassasiyetin bir nişanesi olarak Girne Limanı’nda ziyaretçilerini karşılayacak” dedi.