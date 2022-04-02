Göçmen Kuşlar, ay boyunca İstanbul'dan izlenebilecek
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bulunduğu coğrafi konum gereği göç rotasına ev sahipliği İstanbul’da kuş göçü gözlem etkinliği başlatıyor. ‘Yaban İstanbul’ kapsamında yapılacak etkinlikler, 3 Nisan’da Atatürk Kent Ormanı ve 17 Nisan’da Büyük Çamlıca Korusu’nda gerçekleşecek. 352 tür kuşun gözlemlendiği İstanbul’da hayata geçen etkinliklerde her yaşa yönelik atölyeler de bulunacak.
Etkinlik takvimi ise şöyle:
Tarih/Yer:
3 Nisan Pazar günü 10:00-16:00 Atatürk Kent Ormanı Sarıyer
17 Nisan Pazar günü 10:00-16:00 Büyük Çamlıca Korusu
Etkinlik Programı:
• Kuş Gözlemi, Sayım Teknikleri, Dürbün Kullanımı
• Uluslararası Gözlem Kayıtları ve Veri Girişi
• Yaban Hayvanları Tanıtımı, Fotokapan ve İlk Yardım Eğitimi
Atölye programları ise şu şekilde gerçekleşecek:
• Resim ve Oyun Atölyesi
o "Meraklı Alakarga" İleri Dönüşüm Atölyesi
o Kuşları Tanıyalım Oyun Atölyesi
o Doğa Gözlemi
o Doğa Dedektifi
• Doğada Duvarsız Eğitim
Sanat Atölyesi
Ekoloji Atölyesi
Marangoz Atölyesi
Hareketli Oyun Atölyesi
Drama Atölyesi
Masal Atölyesi
Orman Banyosu