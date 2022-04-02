Göçmen Kuşlar, ay boyunca İstanbul'dan izlenebilecek

Göçmen kuşların rotalarından biri olan İstanbul, Nisan ayında gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Sarıyer ve Çamlıca’da gerçekleşecek etkinliklerde aynı zamanda her yaşa yönelik atölyeler de bulunacak.