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Gökçe Güneygül Tanbur'un tarih içinde yolculuğu anlatıyor

Kaybolmaya yüz tutmuş çok sayıda Türk saz türünün yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yürüten Gökçe Güneygül, Türk Tanburu hakkında meraklılarına seminer vermeye hazırlanıyor.

Gökçe Güneygül Tanbur'un tarih içinde yolculuğu anlatıyor

Kaybolmaya yüz tutmuş çok sayıda Türk saz türünün yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yürüten Gökçe Güneygül, Türk Tanburu hakkında meraklılarına seminer vermeye hazırlanıyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:56
Gökçe Güneygül Tanbur'un tarih içinde yolculuğu anlatıyor

Gökçe Güneygül Tanbur'un tarih içinde yolculuğu anlatıyor


Türk müzik aletleri konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Müzik Öğretmeni, Araştırmacı Gökçe Güneygül, Büyük Türk Tanburu'nun tarihsel gelişimini anlatacak. Türk Edebiyat Vakfı'nda düzenlenecek olan etkinlik 26 Ekim 219'da saat 11.00'de başlıyor.


Türk Musıkisi tarihinde ve günümüz Türk Musıkisinde öenmli bir yere sahip olan tarihi tanbur adlı sazın seyri hakkında Müzik Öğretmeni-Araştırmacı Gökçe Güneygül’ün uzun soluklu bir döneme uzanan çalışmalarının ürünü olarak Tanbur-ı Kebir-i Türkî (Büyük Türk Tanburu) konu başlıklı uygulamalı seminer verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Gökçe GüneygülTanburTürk Edebiyat VakfıBüyük Türk Tanburu
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