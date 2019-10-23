Gökçe Güneygül Tanbur'un tarih içinde yolculuğu anlatıyor



Türk müzik aletleri konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Müzik Öğretmeni, Araştırmacı Gökçe Güneygül, Büyük Türk Tanburu'nun tarihsel gelişimini anlatacak. Türk Edebiyat Vakfı'nda düzenlenecek olan etkinlik 26 Ekim 219'da saat 11.00'de başlıyor.



Türk Musıkisi tarihinde ve günümüz Türk Musıkisinde öenmli bir yere sahip olan tarihi tanbur adlı sazın seyri hakkında Müzik Öğretmeni-Araştırmacı Gökçe Güneygül’ün uzun soluklu bir döneme uzanan çalışmalarının ürünü olarak Tanbur-ı Kebir-i Türkî (Büyük Türk Tanburu) konu başlıklı uygulamalı seminer verilecek.