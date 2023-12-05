Göz Kamaştırıcı Topluluk: La Mov Compania de Danza İstanbul'da Sahne Alıyor!

Bir Dansın Hikâyesi: La Mov Compania de Danza

2008 yılında modern dansın öncülerinden Maurice Bèjart’ın öğrencisi olan Lyon Operası'nın ünlü solist dansçısı Víctor Jiménez tarafından kurulan La Mov, kısa süre içerisinde modern dansın uluslararası yüzü haline geldi. Topluluk yenilikçi yaklaşımı, dinamik sahne performansları ve uluslararası başarılarıyla tanınıyor.

La Mov, 12'den fazla geniş formatlı prodüksiyonla, klasik eserlerin yanı sıra Rodovalho, Francisco Lorenzo gibi çağdaş koreografların eserlerini de başarıyla sahneye taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İtalya'ya, İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok uluslararası sahnede izleyici karşısına çıkan topluluk, kendi ana vatanı olan İspanya'da da sayısız prestijli sahnede performans sergiledi.

Dansın Yıldızları

Bu özel performansta, sahneye çıkacak olan dansçılar Imanol López, Paula Rodríguez, Daniel Romance, María Bosch, Fermín López, Ainhoa Fernández, Leyre Domingo ve Pilar Miguel yenilikçi ve dinamik yorumlarıyla dans dünyasında sınırları zorlamaya devam ediyor.

La Mov Compania de Danza ile dansın büyüleyici dünyasına dâhil olmak için 72-120-180 ve 220 TL’den satışa sunulan biletler Biletix’ten ve CRR gişesinden temin edilebilir.