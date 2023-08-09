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Guinness'e aday dev İstanbul tablosu

Yaptığı İstanbul resimleri ile bilinen ressam Alev Özas, Artvizyon Gallery’nin organizasyonu  ile İstanbul’a 100. Yıl armağanı olarak dev bir İstanbul tablosu resmediyor.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:12
Guinness'e aday dev İstanbul tablosu

Türkiye'nin 100. yılına armağan dev İstanbul tablosu 


 

Ataşehir Watergarden İstanbul’da kurulan 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval için özel üretim yaptırıldı ve platform için uzman ekip günlerce kurulum yaptı. Resim için Guinness Rekorlar Kitabı’na “ 100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi’ kategorisinde rekor tescili için başvuru yapıldı.

Hazırlıkları bir yıl süren, 9 Temmuz 2023’te yapımına başlanan tablo,  29 Ekim öncesi 100 günde tamamlanarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul halkının beğenisine sunulacak. Ziyaretçilere açık olan ve halkın gözü önünde canlı olarak yapımı devam eden dev tablo bu yönüyle de resim severlerin büyük ilgisini görüyor.

Kariyerinde çok önemli bir çalışmaya imza attığı için çok heyecanlı olan Alev Özas ‘Bu özel çalışmaya imza atmak, dünyanın en güzel şehri İstanbul’u bu boyutta resmetmek ve bunu tüm ülkemize hediye etmek büyük bir gurur. Ben kendi İstanbul’umu, tüm güzelliği ile tualime yansıtıyorum’ dedi. Sanatçı açık artırmayla satılacak olan Dev İstanbul Resminin gelirinden bir kısmını kimsesiz çocuklar yararına aktararak sosyal sorumluluğunu da yerine getirecek…

ALEV ÖZAS KİMDİR?

Alev Özas, sanat kariyerini İstanbul’un resimlerini yapmaya adamış ünlü bir ressam. Şimdiye kadar çeşitli boyutlarda yüzlerce panoramik İstanbul resimleri yapmış olan sanatçı, hayatında ilk kez böylesi dev boyutta bir resme imza atıyor. Alev Özas’ın, soyut ekspresif figüratif tarzda tual üzerine yağlı boya olarak yapacağı bu peyzaj resim, dünyada bir benzerinin bulunmaması nedeniyle, sanat tarihindeki yerini alacak.

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