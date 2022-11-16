Gülsin Onay piyano resitali ile ENKA Oditoryumu’nda



J. Haydn ve F. Mendelssohn- Bartholdy’nin yanı sıra, yorumları ile Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırıldığı F. Chopin’in eserlerini seslendirecek olan Onay, genç yetenek Yaman Öner’i de iki eserin icrası için sahneye davet edecek.

ENKA Sanat, 23 Kasım Çarşamba akşamı dünyaca ünlü piyanist, devlet sanatçısı’ı ağırlıyor. Onay, Haydn’ın ışıklı ve neşeli, Mendelssohn’un ise derin ve etkileyici romantizm döneminden çeşitlemeleri ile Chopin’in en severek çaldığıadlı eserlerinden oluşan bir program ile dinleyenleri müziğin olağanüstü dünyasında birleştirmeye hazırlanıyor.

Uzun yıllardır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde verdiği eğitimlerle çok sayıda genç yeteneğe destek sağlayan sanatçı, resitalinde İstanbul ENKA Okulları öğrencilerinden Yaman Öner’i iki eserin icrası için sahneye davet edecek. Onay, resitalinde yer vereceği genç yeteneği şu sözlerle anlatıyor: “ENKA Vakfı’nın destekleri ile “Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali” nde Masterclass’ımıza katılan ve hepimizin beğenisini, sempatisini kazanan Yaman Öner, pek çok ödülün yanı sıra son olarak İstanbul’da gerçekleşen “4. International Piano Competition (IPC)” da birincilik elde etti. 23 Kasım’da ENKA Oditoryumu’ndaki bu özel konsere tüm dostlarımı beklerim.”

Konserin biletlerine biletix.com ve Biletix satış gişeleri ile ENKA Vakfı Ana Gişesinden ulaşılabilir.

