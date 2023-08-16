Güneydoğu Avrupa'da Hun öncesi Türkler

Akademik, Dr. Olga RADOVA (KARANASTAS)* Gagauziya (Gagauz Yeri)

Gagauz/Gökoğuz Türklerinin dedeleri evvelki zamanlarda, Roma İmparatorluğu döneminden evvel geniş bir coğrafyada – Balkanlarda, tüm Güneydoğu Avrupa’da, Anadolu’da ve diğer tarihi bölgelerde yerleşiyorlar.

Orta çağ zamanlarında Gagauz Türklerinin dedelri Anadolu’da, Trakya’da, Makedonya’da, Dobruca’da, Bucak’ta, Orta Volga’da, Özi kırlarında, Orta Asya’da, Altay’da, Kafkas’larda yaşıyorlardı ve onların torunları bugün de bu bölgelerde yaşamaya devam ediyorlar. Gagauz Türkleri bir halk olarak, Günydoğu Avrupa’da oluştu, dedeleri ve onlar bu bölgede M.Ö. 2500-3000 seneden fazla yaşıyorlar, burada onlar yerli/avtohton insanlar.

Gagauz – Gökoğuz Türklerinin maddi ve manevi kültür miraslarında – folklorunda – destanlarında, masallarında, türkülerinde, adetlerinde; dinlerinde, ritüallerinde/dinsel törenlerinde ve arheolojik alanlarda, antik unsurları korunulmuş ve onların paralellikleri Herodot’un yazılarında görüyoruz, onun yazılarıyla açıklanıyor.

Bu unsurları Gagauz Türklerinin “Pipiruda” adetinin““Gergi” töreni/ritüeli” unsurunda ve onun M.Ö. tarihi olaylarla bağlantılarını görüyoruz. Ayni zamanda dini unsurlarında ve maddi kültürlerinde de gözüküyor, mesele “Ay Yörgi”(Türkiye Türk.) / “Ay Örgi”(Gag. Türk.) ikonasında ve Gagauz Türklerinin ortodoks kliseselerinde. Gagauz Türklerinin evvelki/eski Kahramanı (tarihi olaylar M.Ö. olmuşlar) insanları düşmandan kurtarmış, zmeyin (demek düşmanı üstelemiş/yenmiş) üç kafasını da kılıçla kesmiş ve kafalar yere düşünce, “Ak Dere” birden suyla dolmuş, o insanları susuzluktan hem açlıktan kurtarmış. Gagauz Türklerinin çağdaş zamana kadar korunulmuş “Pipiruda” adetinin ““Gergi” töreni/ritüeli” unsurunda gözüküyor ki, o evvelki/eski M.Ö. zamanlardan itibaren geliyor ve Herodot’un kitabındaki tarihi olaylar, Gagauz Türklerinin “Üç altın alma”, “Dengi Boz”, “Dev adamı”, destanlarında/masallarında da anlatılan olaylar, hepsi birbirine bağlı. Hepsi bu olayların paralelliklerini Herodot’un tarihi kitabında da buluyoruz/görüyoruz, onun bu olayla ilgili yazdıklarını, Kara Deniz’in etrafında yaşayan Gökoğuz Türkleri (Gagauzlar) veya İskit Türkleri anlatmışlar.

Gagauzların Ana dilleri Türkçedir ve Türk Milletine mensup, Hıristiyan Ortodoksturlar, Hıristiyanlığı Müslüman dininden önce, I-IV. asırlardan itibaren kabul ediyorlar ve daha sonra da, hıristiyanlık dünyaya yayınlanınca, çeşitli coğrafyalarda VII, IX, XII. yüzyıllarda da Hıristiyan dinini kabul ediyorlar.

İslamyet’ten (VII-VIII yüzyıllar) itibaren, Türk’lerin büyük bir kısmı Müslüman dinini kabul ediyor. Dini olarak bugün dünyada Budist, Hıristiyan, Müslüman ve kültürel olarak, Şaman Türkleri var. Zaman geçtikçe, herbir Türk soylu insanlar, kültürlerini ve adetlerini, kendi dinlerini temel alarak, yaşatmaya devam ediyorlar. Fakat İslamyet ve Hıristiyan dinlerinin öncesi kültür mirasları – Türk’lerin ortak bir kültürü, çağdaş zamana kadar çeşitli Türk boylarında korunulmuş.

Coğrafi olarak, bu olaylar Gagauz – Gökoğuz Türklerinin çok geniş topraklarda – Balkanlar’da (Bulgaristan’da “Madar atlısı”, “Alaca Manastır” Gagauz Türklerinin kültür mirasının unsurları), tüm Güneydoğu Avrupa’da, Anadolu’da, Kafkas’da ve başka yerlerde de yaşadıklarını gösteriyor.

Temel/fundamental bilimsel araştırmalarımın sonuçları gösterdiler ki, Azerbaycan’da, Bulgaristan’da, Türkiye’de korunulan bayırlardaki/dağlardaki kaya taşlarında da evvelki/eski zamanlardan kalma unsurlar Türklere ait, Gagauz – Gökoğuz Türkleri kendi kültür mirasını korumaya devam ediyor.

Bu çerçevede, kendim de bir Gagauz Türkü olarak, Gagauzların etnik tarihi, kültürü, yerleşim yerleri, demografisi, göçleri, folkloru, etnogenezisi (söy kökleri) ile ilgili konuları araştırdım ve bugün de bilimsel çalışmalarım bu alanda devam ediyorum.

Giriş

Gagauz Türklerinin dedeleri - Gökoğuz Türkleri, evvelki zamanlarda, Roma İmparatorluğu döneminden evvel geniş bir coğrafyada – Balkanlar’da, tüm Güneydoğu Avrupa’da, Anadolu’da ve diğer tarihi bölgelerde yerleşiyorlar.

Milletin tarih yolu ve soy kökleri birbirine bağlı, onun için Gagauz Türklerinin etnik tarihini, yerleşim yerlerini ve soy köklerini öğrenmek için, çeşitli metodlar kullandık: antroponim analizi (Radova, 1998, s. 22; 2006, s. 268-269; Karanastas-Radova, 2001, 133 s.) (Moldova Cumhuriyeti’nde, Gagauziya (Gagauz Yeri) Özerk Bölgesi’nde, Rusya’da, Türkiye’de, (Radova-Karanastas 2007b: 829-830; 2012 : 142-149) Bulgaristan’da, Ukrayna’da, Romanya’da araştırmalar yaptık), istatistik malzemelerine analiz, çağadaş zamanda tarihi Bucak’ta (veya Besarabya’nın güneyinde) yaşayan Gagauz Türklerinin köylerinin adlarına ve eski dönemlerde haritalarda belli edilen köylerin adları ile identifikatsiya (denkleştirmek), dil, folklor incelemeleri yaptık, (Radova-Karanastas, Puşneev 2015 : 232-251) bayırlarda/dağlarda taşlarla oyulmuş eski tarihi olayları gösteren nışanlar (“Madar Atlısı”, Bulgarıstan’da), mağara manastırlarında (“Alaca Manastır”, Bulgaristan), kiliselerde (Ay Yörgi Kilisesi, Türkiye’de, Büyükada’da) evvelki adlarını Gagauz – Gökoğuz Türklerinin verdiği (adamlara, erkeklere) adları bugün de görebiliyoruz ve insanlar onları aklılarında tutuyorlar (Radova 2018c : 393-420).

Öntem.

Gagauz Türklerinin destanlarında ve masallarında evvelki/eski devlet unsurları ve onların bağlantıları Anadolu, Balkan, Güneydoğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkas coğrafyasıyla

Halkın gerçek tarihi olayları, birer süjet olarak, folklorda – destanlarda, masallarda, manilerde, türkülerde korunabilmiş, çünkü evvelki zamanlarda, insanların çoyu okumağa, yazmağa bilmezlerdi. Ama çok zeki, aklılarında pek islââ tutan uşaklara/çocuklara, küçükten itibaren tarihi olaylar anlatılıyordu ve onlar, canlı tarih kitabı olarak, ağızdan-ağıza, dededen evlada, asırdan asıra gerçek tarih olayları anladıyorlardı.

Türkler hep hayvancılık etmişler, daha çok koyun, keçi sürülerini otladıp, onları güdüp, uzak yerlere gitmişler ve geniş coğrafyaya yayılmışlar.

Herodot’un üçüncü “Tarihi” kitabının yazılarında ve Gagauz – Gökoğuz Türklerinin folklorunda paralellikleri buldum/gördüm, M.Ö. VII-IV. yüzyıllarda ve daha evvelki zamanlarda da gerçek tarihi olayları anlatan yerlerini/janralarını buldum/görebildim. Araştırmalarımızın (Akademik, Dr. Olga Radova’nın) bilimsel sonuçları gösterdiler ki, coğrafya olarak, o tarihi olaylar M.Ö.VII-IV. yüzyıllarda (bu tarihi olay daha önceki/eski zamanlarda olabilir olsun) Ahemenid zamandaki insanların yaşadığı bir köyde olmuş, angısı (o köy) şindiki adlı Tencen nehirin dolyayanında/etrafında bulunuyormuş. V.N.Mason’un araştırmalarına göre, belli oldu Ahemenid zamandaki insanların yerleşim yerleri (köyleri) (Mason 1967: 175; Radova-Karanastas 2009: 283-284, 287; 2017: 299-310). Bu çoğrafyada “Tencen nehri” V.V.Bartold’un yazılarında bu nehrin adı “Ak” dere/nehir, V.N. Masson’nun makalesesinde hep bu nehrin adı “Aχ’ης” yazılı (Mason 1967: 172; Bartol’d 1977: 251-252). “Ak” dere/nehir dağalardan/bayırlardan (Gagauz. Türk.) başlayıp, çok uzağa, çollu istepinden geçerek, aktığı olduğunu söyleniyor ve Herodot’un anlatmasından (Herodota bu tarihi olayı Kara Denizin etrafında yaşayan Gökoğuz Türkleri veya İskitler anlatmışlar, açan Herodot o taraflara/etraflara gitmiş) belli oluyor ki, “Ak”/“Aχ’ης” / “Tencen” dere (nehri) Horezm insanlarına ve onların komşularının hayatlarında büyük rolü varmış, çünkü onun sularını içiyorlarmış, çollu-istepleri de sulayarak, kendilerine darı ve çeşitli tarım malzemeleri, ne gerekir ise, hepsinden büyüdermişler/üretirmişler.

Gagauz “Üç altın alma” masalındaki/destanındaki süjet, nerede Kahraman üç kafalı zmeylen[3] düyşüyor ve sonunda onu üsteliyor/enser/yeniyor ve Herodot’un üçüncü “Tarihi” kitabında anlattıkları “Ak” nehrindeki tarihi olaylar için, tam bu coğrafya noktasında çapraşıyor ve öylelikle bu bilimsel açılama (bu makalenin avtorun/yazarının, Akademik, Dr. Olga Radova’nın bilimsel açıklaması), bir anahtar oluyor Gagauz - Gökoğuz Türklerinin M.Ö. VII-VI. yüzyıllara ve daha evvelki zamanlardaki tarihi olayları görebilmeğe. Elbette, bu bilimsel açılkama, değil sadece Gagauz Türklerinin, ama bütün Türk Dünyasının tarihi olaylarına yeni bilimsel açıklama getirmişdir (Radova-Karanastas 2009: 277-288; Radova 2018b: 231-235) ve tarihte bir devrim yapmıştır.

Daha sonra, 2007 senesinde, İstanbul’da T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ve diğer bilim merkezlerinde bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalarımı devam ederek ve Türkiye Türkçesinde yazılarımı yazarak, 2017 senesinde Konya’da, Uluslararası Bilim Şöleninde/Sempozyumunda, “Gagauz Türklerinin folklorunda evelki zamanlardan kalma devlet elementleri ve Herodot’un yazılarında onların paralel izlerinin görüntüleri” konulu bildirilerimi sundum, fakat bu sefer, Gagauz Destanlarından de süjetleri kullanarak, yeni bilimsel açıklamalar yaptım ve önceki bilimsel açıklamalarımı daha da güçlendirdim (Radova (Karanastas) 2017b: 299-310).

3. Yeni bilimsel bulgular

3.1. Herodot’un yazılarından ve Gagauz Türklerinin folklorunda bugüne kadar korunulmuş unsurlara göre, araştırmalarımızın sonuçları böyle yeni bilimsel açıklamalara beni getirdi: Gagauzlar - Gökoğuz Türkleri orta çağ zamanlarında ve daha evvel, geniş bir coğrafyada – Altay’da, Orta Asya’da, Anadolu’da, Kafkas’da, Orta Volga’da, Özi Kırlarında, Bucak’ta, Dobruca’da, Trakya’da, Makedonya’da yaşıyorlardı ve onların torunları bugün de bu bölgelerde yaşamaya devam ediyor. “Üç altın alma” masalından/destanından ve “Tepegöz”/”Dev Adamı” destanlarının anlatımlarından/süjetlerinden ve onların “beyaz koyun”, “kara koyun” ve “topal kara koyun” unsurları şeklindeki, renk vurgularından - evelki zamanlarda koyun sürülerinin renkleri, ayni zamanda, M.Ö. antik devlet sınırlarını de göstermiş olabilir olsun (gösteriyorlardı), bu belli oluyor/görünüyor “Üç altın alma” masalın/destanın anlatımından, kızın oğlana (delikanlı çocağa) söylediği sözlerden: “...herllim atlarsan biyaz koyuna – kendi dünnääna çıkacan, ama razgelämärsän biyaza da atlarsan karaya, taa okadar er dibinä gidecän”, (Radova (Karanastas), № 27, 2004) - bu sözlerden anlaşılıyor ki, o (delikanlı oğlan) kendi memleketinden iki kat daha uzağa gidebilir, sonra öyle de oluyor. Burada görebiliriz o yaylaları, nerelerde koyunları çobanlar güdermiş. Onun için, bugün de Yörüklerin / Yörük Türklerinin, “Akkoyunluların”, “Karakoyunluların”, “Sarıkeçililerin”, “Karakeçililerin”, “Honamlı (Yörük ırkı)” (Honamlı keçi sürülerinin renkleri karışıkçış) vs. yaylalarını, dedelerinin hayvanlarını güttükleri ve otlattıkları yerleri aklılarında tutuyorlar ve bugün de o yaylarada/topraklarda (bayırlarda, kırlarda) evvelki Türklerin – Gökoğuz Türklerinin torunları yaşıyorlar (onlar bugün kendilerini “Yörük” biliyorlar).

3.2. Anadolu’da, Serik’te, yaşayan insanlarla 2013 yılında tanıştım ve onlara sordum: “Siz kimsiniz? Kökleriniz hangi soylardan geliyorlar?”- onlar cevap verdiler: “Yörüküz biz!”. Gene soruyorum: “E, siz vardır mı işittiyniz “karakoyunlular” ve “akkoyunlular” için?”. “Evet!”,- dediler,- “Biz kendilerimiz karakoyunlular, dedelerimiz buraya XIII. asırda gelmişler!”. “Acaba öylemiydi?”,- düşündüm de gene sordum: “Nerden biliyorsunuz?”- ozaman onlar bana XX. asrın sonlarında yayınlanmış bir kitab gösterdiler ve Türkmen[4] olduklarını söylediler, kitabta öyle yazıyordu, Türkmen - demek Türk soylu insanlar, ben/men Türküm demek.

Burada söyleyebilirim ki, Yörük / Yörük Türkü olduklarını kabul ediyorum, ama Anadolu topraklarında, bukadar geç, XIII. yüzyılda yerleştiklerine inanamam (kayıl olamam/kabul edemem), çünkü bilimsel fundamental/temel araştırmalarım gösterdiler ki, “akkoyunlular” ve “karakoyunlular” Kara Deniz’in dolayında/etrafında, Anadolu’da, Balkanlar’da vs., M.Ö. VII-VI yüzyıllarda ve daha önce var olduklarını gösterdiler (Radova-Karanastas 2006: 6-7; 2009: 277-288; 2012a: 86-97). Bu gerçek olaylar Herodot’un yazılarından da belli oluyorlar, ona Kara Deniz’in dolayında yaşayan Gökoğuz/Oguz Türkleri veya İskitler, bugünkü Gagauz Türklerinin dedeleri anlatmışlar ve Herodot Gökoğuz Türklerinin/İskitlerin anlattıklarını üçüncü “Tarihi” kitabında yazmış, daha derinden bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalarımı şu kaynaklarda bakabilirsiniz (Radova-Karanastas 2006: 6-7; 2009: 277-288; 2012a: 86-97; 2017a: 23-34; 2017b: 299-310).

Bilimsel araştımalarımın sonuçları gösterdiler ki, bugünkü Gagauz Türklerinin soy köklerine/etnogenezisine giren unsurların çoğunluğu %70-80 Gökoğuz/Oğuz boylarından Türkler, komşu insanlar onlara “İskit”/ “Skif” de diyormuşlar, demek ki, Gagauz Türkleri = Gökoğuz Türkleri = İskit Türkleri = Oğuz Türkleri – onlar hepsi ayni halk - Türk soylu bir millet/etnos ve temel bilimsel araştırmalarımın sonuçları daha gösterdiler ki, bugün bilinen “Yörükler” – “Yörük Türkleri/Türkmenleri” – onlar evvelki/eski Gökoğuz veya İskit Türk soyundan geliyorlar – bu da yeni bilimsel açıklamam.

Herodot, üçüncü “Tarihi” kitabında yazdığı “Ak” nehri ile ilgili anlatmasını, ona ozamanlar, Kara Denizin dolayında/etrafında yaşayan Gökoğuz Türkleti veya İskit Türkleri, bugünkü Gagauz Türklerinin dedeleri (Gökoğuzlar) anlatmışlar. Orada daha bir önemli detay var, Herodot Kara Deniz’in dolayanında/etrafında yaşayan “İskitlerin” veya Gökoğuzların dillerini anlamadığı için, ona tercüme etmişler neleri ona anlatmış Gökoğuzlar veya İskitler. Bu olay da gösteriyor ki, Herodot’la yazıya geçirilmiş – “İskitler”, soy olarak Yunan de deyilmişler, çünkü onlar Yunan olaydılar, ozaman Herodot konuşmalarını anlayaceydı ve tercümeye ihtiyaç kalmayaceydı, Herodot Yunan dilini biliyordu.

Sonuçlandırarak deyebiliriz ki, Herodot’a bugünkü Gagauzların dedeleri – Gökoğuz Türkleri M.Ö. VII-IV. yüzyıllarda, daha evvelki/eski zamanlarda (I-inci kavimler göçleri zamanında M.Ö. 3000-2500 yıllarda), açan Türkler yörüyerek Doğu’dan (Orta Asya’dan) – Batı’ya (Avrupa’ya) göç etmişler), onların yaşadıklarının, gerçek olmuş tarihi olayları anlatmışlar ve bu tarihi olayın paralelliklerini bugünkü Gagauz/Gökoğuz Türklerinin kürtür miraslarında – “Üç altın alma” destanında görüyoruz; bu bilimsel açıklamayı yaptığımdan sonra, oldu kolayı Gagauz Türklerinin (ve deyil sadece Gagauz Türklerinin, ama tüm Türk boylarının, Türk soylu insanlarının) M.Ö. tarihi olaylarını görebilmeğe veya çözebilmeğe.

3.3. Bilimsel araştırmalarımız gösterdiler ki, Osmanlı Devleti Döneminde, Üzi veya Özi Eyaleti çok geniş coğrafyadaki toprakları, Balkanlar’dan Kafkas’a kadar, kendi sınırları içerisine kaplamış.

Burada özellikle belirtmeliyiz ki, Gagauz destanında/masalında Balkanlar’dakı “Uz-veliyatı” unsuru, Gökoğuz’ların/İskit’lerin (veya Skif/lerin) – Gagauz/Gökoğuz Türklerinin devletinin, Skifya’nın/İskit Devletinin son dönemlerinden kalma unsurlardır ve bulunduğu yerlerini – Küçük Skifya’yı (Küçük İskit Devletini) gösteriyor. Büyük Gökoğuz Türklerinin (veya İskit Türklerinin) devletinin toprakları yavaş-yavaş koparıldıktan sonra, Küçük Skifya kalıyor. Büyük Skifya’nın / İskit Devletinin / Gökoğuz Türklerinin Devletinin sınırları çok daha genişti (Radova-Karanastas, 2013, ss. 210-230).

3.4. Özi/Üzi Eyaletin merkezi 1700-1730 yıllarında şimdiki Ukrayna’nın Oçakov şehrinde veya onun yanında bulunuyordu ve administrativ olarak, Balkan toprakları de ona bağlıydı – Gagauzların yaşıdığı tarihsel topraklar – Makedonya, Trakya, Dobruca, Bucak, Orta Volga, Özi kırlarını vs. Özi/Üzi Eyaletin sınırları içerisine kaplıyordu.

Gagauz – Gökoğuz Türklerinin/İskit Türklerinin devletiyle, Gagauzların hıristiyan diniyle, Özi/Uzi Eyaleti ve diğer konularla ilgili soruları daha detayli “Bolgarı i Gagauzı Yuga-Vostoçnoy Evropı: obsçiye etnoistoriçeskiye realii i sovremennosti” (“Güneydoğu Avrupa Bulgarları ve Gagauzları: genel (müşterek) gerçek etnik tarihi olaylaı ve çağadaş zaman”) makalemde okuyabilirsiniz (Radova-Karanastas 2013: 210-230).

3.5. Gagauz Türkleri bir etnos/halk olarak, Günydoğu Avrupa’da oluştuğunu ve onların dedelerinin Gökoğuz Türklerinin veya İskt Türklerinin Türklerinin bu bölgede M.Ö. 2500-3000 yıllardan evvel yaşıdıklarını, burada yerli/avtohton insanları olduklarını bilimsel araştırmalarımın sonuçları gösterdiler (Karanastas-Radova 2016; Radova 2018a).

Gagauz - Gökoğuz Turklerinin folklorunda, çağdaş zamana kadar evvelki/eski devlet unsurları korunulmuş. O unsurları Gagauzların “Üç altın alma”, “Dengi Boz”, “Dev adamı”, “Köroglo” masallarında ve/veya destanlarında görebiliriz. Gagauzların destanlarında anlatılan tarihi olaylarının paralelliklerini ve coğrafya yerlerini Akademik, Dr. Olga Radova (Karanastas) bilimsel temel çalışmasının sonuçunda açıkladı (Radova-Karanastas 2009: 350-354). Gerodot’un, Mason’un, Bartold’un ve diyer bilim adamların yazılarından da görüyoruz, M.Ö. VII-IV asırlara o tarihi olayların izlerini ve onlar bizi daha da evvelki zamanlara götürüyor. O elemetlerin/unsarların bir kısmı “Yörükler”, “Akkoyunlular”, “Karakoyunlular”, “Sarıkeçililer”, “Karakeçililer”, “Gökoğuzlar veya İskitler”, “Ak” dereye/nehrine - yunanca “Aχ’ης” demişler. Bilimsel araştırmalarım gösterdiler ki, V.V.Bartold’un yazılarında “Ak” nehir ve Herodot’un yazılarında “Aχ’ης” adlı nehir - o ayni nehir ve bilimsel araştırmalar gösterdiler ki, o nehrin bizim günümüzede adı “Tencen”. Bu tarihi olaylar Ahemenid zamanında “Tencen” nehrinde olmuşlar. “Tencen” nehri günümüzdeki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde bulunuyor.

3.6. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Yörük Türkleri ve Gökoğuz Türkleri hepsi onlar ayni Türk Milleti, ayni soylardan geliyorlar, evvelki/eski tarihi zamanlarda, Anadolu’da, Balkanlar’da, Güneydoğu Avrupa’da vs., M.Ö. yerleşmiş olduklarını temel bilimsel araştırmalarımın sonuşları gösterdiler; onların herkezin kendi yaylaları var idi ve o yaylaların sınırları içerisinde hayvanları, koyunları ve keçileri, büyük baş hayvanları de güderlerdi. O dönemde, M.Ö. VII-IV. yüzyıllarda ve daha evvel (M.Ö. 3000-2000 yy.), koyun ve keçi sürülerin renkleri ve o sürülerin sahiblerine ait yaylalar, nerede o hayvanlar otluyordular, evvelki zamanlarda, Türklerin çok eski zamandaki antik devlet unsurlarını (yaylaların toprak alanları ve sınırları) gösteriyor.

3.7. Temel bilimsel araştırmalarımın sonuçları gösterdiler ki, Gagauz – Gökoğuz Türklerinin koyun sürüleri ak (beyaz) rengindeydiler ve asırdan asıra, bugün de, bu gelenek, hep öyle devam ediyor. Gagauz Türklerinin koyun sürülerinin renkleri hep “ak” (“beyaz”), demek bu unsurlar/elementler de gösteriyor ki, bugünkü Gagauz – Gökoğuz Türklerinin eski/çok evvelki dedeleri - Akkoyunlu “Yörük” Gökoğuz/Oğuz Türkleri. Ve Karakoyunlu “Yörük” Gökoğuz/Oğuz Türkleri de onların akrabaları ve onlar zoor zamanlarda biri birilerine yardım ettiklerini ve susuzluktan, duşmandan birbirilerini koğruduklarını, kurtardıklarını gösteriyor.

4. Sonuç

Bugünkü Gagauz Türkleri – Gökoğuz Türklerinin veya İskit Türklerinin torunları, Balkanlar’da ve tüm Güneydoğu Avrupa’da Hun Türklerinden de, Selcuk Türklerinden de, Osmanlı Türklerinden de evvel, M.Ö. 3000 (üç bin) - 2000 (iki bin) yıllarda ve daha eski zamanlarda bu tarihi topraklarda yerleşiyorlar.

Eski/evvelki zamanlarda koyun ve keçi sürülerinin renkleri, o eski dönemindeki, M.Ö. itibaren, antik unsurlar, devlet sınırlarını da gösteriyorlar. Gagauz Türklerinin antik devlet unsurları akkoyunlular (ak koyun sürüleri ve onların bulunduğu yerler), büünkü günde de Gagauz Türklerin koyun sürüleri akkoyunlu yani sürülerinde beyaz koyun tutuyorlar, ama, örneği, komşu Moldovanlar geleneksel sürülerinde kara koyun tutuyorlar – bunlar da çok önemli o eski/evvelki zamanlardan kalma unsurlar, angılar gene de güçlendiriyorlar yazdığım bilimsel açıklamalarımın sonuçlarını.

Azerbaycan Türklerinin, Türkiye’de ve Balkan, tüm Güneydoğu Avrupa Türklerinin - Yörük Türklerinin, Gagauz Türklerinin ve diğer Türk soylu insanların (burayı Çıtaklar da giriyorlar) etnik/soy köklerin büyük bir kısmı Gökoğuz/(ve)Oğuz Türk boylarından veya İskit Türk boylarından geliyorlar, o üzere hem dil, hem kültür mirası unsurları çok birbirilerine yakın. Bu yakınlık dilde, folklorda – ata sözlerinde, manilerde, masallarda, destanlarda, türkülerde, çocuk oyunlarında, halk yemeklerinde, halk giğimlerinde, halk müzik enstrumentlerinde görüyoruz ve mentalitetlerinde hissetiyoruz.

Bugünkü Gagauz Türklerinin, Kafkas Türklerinin, Anadolu Türklerinin, Balkan ve tüm Güneydoğu Avrupa Türklerinin dillerinde, foklorunda, adetlerinde, giyimlerinde, çocuk oyunlarında, yemeklerinde ortak kültürel izlerini görüyoruz.

Gagauz/Gökoğuz Türklerinin destanlarından gözüküyor ki, evvelki/eski zamanlarda Balkanlar’dan – Kafkas’a kadar insanlarda, hem devlet olarak, hem de kültürel olarak, bağalantılar var idi. Gagauzların kültürel bağlantıları tarihten bugün kadar Anadolu, Balkan, tüm Güneydoğu Avrupa, Kafkas Türkleri ile devam ediyor.

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* Akademik, Dr. Olga RADOVA (KARANASTAS) kimdir – tarin bilimleri doktoru, etnolog, türkolog, Gagauz Türklerinin şairi, yazar, tercuman, gazeteci, televizyoncu; Moldova Bilimler Akademisi’nin Bilimsel Araştırma Enstitütleri’nde bilimsel araştırmacısı ve uzmanı (1989-2010 yy.), Gagauziya M.V.Maruneviç adına Bilim-Araştırma Merkezi’nde önderci bilimsel uzmanı (2012-2016 yy.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü M.Öğretim Görevlisi (2016-2022 yy.), İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi M.Öğretim Üyesi (2023 yılından itibaren ve bugün de), Türkiye Arşivciler Derneği’nin Onur Üyesi (İstanbul, 2007 yılından itibaren), Bulgaristan Bilimler ve Sanat Akademisi’nin Asil Akademik Üyesi, 2015 yılında seçildi ve Akademik (Çlen-Korr.) Ünvanı verildi (Bulgaristan/Sofiya), Gagauziya Yazarlar Birliği’nin Üyesi (Gagauziya (Gagauz Yeri/Komrat), Avrasya Yazarlar Birliği’nin Üyesi (Türkiye/Ankara), Moldova A.S.Puşkin adına Yazarlar Birliği’nin Üyesi (Moldova/Kişinev)