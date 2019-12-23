Halit Ergenç, Hasan Saltık ve ARTER’e ödül

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 20-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin Kültür ve Sanata Katkı Ödülü, Sinemaya Katkı Ödülü ve Uluslararası Randevu Ödülü festivalin 22. yaş kutlamasında 22 Aralık Pazar akşamı Ruby'de düzenlenen tören ile sahiplerine sunuldu.

Sunuculuğunu Beste Bereket'in yaptığı ödül töreninin açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren 1991 yılında kurulan çok eski bir vakıf olarak sinema için hala ilk günkü gibi gönülden çalışan ancak artık bunu günümüzün koşullarına uyarlayarak yapan bir vakıf olduklarını dile getirdi. "Hepimizin bir meselesi var ve bu mesele de yaptığımız işin çok daha iyi yerlerde olmasını sağlamak" diyen Dağdeviren, vakfı bugünlere kadar taşıyıp kendisine emanet eden bir önceki Başkan Fehmi Yaşar ile vakfın şu anki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Okan'a teşekkürlerini sundu. Yeni yönetim kurulundaki herkesin nerede ise vakfı kendi işlerinden dahi ön plana alarak çalıştığını ve bunun yanı sıra eski yönetim kurulunun özveriyle çalışan üyelerini de tecrübelerinden faydalanmak için aralarına kattıklarını söyleyen Dağdeviren sözlerine şu cümlerle devam etti: "Urart ile bu sene verdiğimiz ödüllere bir anlam katmak istedik ve bundan sonraki tüm etkinliklerimizin ana teması ışık oldu. Randevu İstanbul'un ilk başladığı yıllarda misyonumuz filmleri sinemaseverlerle buluşturmaktı, şimdi o misyonumuza konuk ülkemizden önemli sinemacıları da davet ederek sektör buluşmaları yapmayı ekledik. Her yıl farklı bir ülkenin önde gelen sinemacılarını çağırarak büyük bir network oluşturmak ve İstanbul’u gerçek bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz".

Elif Dağdeviren'in ardından sahneye gelen TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhan Gün, özellikle konuk ülke Rusya'dan gelen film yapımcıları ve yönetmenlerine festivali onurlandırdıkları için teşekkürlerini sundu. Türkiye ve Rusya arasındaki ortak yapıma yönelik ilk adımı bu festivalle beraber attıklarını dile getiren Gün, ilerleyen süreç için büyük umutlarının olduğunu belirtti.

Gecede ilk verilen ödülde TÜRSAK Vakfı'nın kültüre ve sanata katkılarıyla fark yaratan kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Kültür ve Sanata Katkı Ödülü’nün bu yılki sahibi sanatın tüm disiplinlerini kapsayacak programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefleyen ve bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan ARTER oldu. ARTER'i temsilen ödülü almak için sahneye gelen İlkay Baliç'e ödülünü TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı Cemal Okan ve oyuncu Vildan Atasever takdim etti. ARTER'i bu ödüle layık gördükleri için tüm TÜRSAK ekibine teşekkürlerini sunan Baliç, ARTER olarak taşındıkları Dolapdere'deki yeni yerlerinde 2019 yılında sanatın her alanından birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ve bunu 2020 yılında da artırarak sanata destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

TÜRSAK Vakfı'nın sinemamıza yaptığı katkılarla ülkemizde sinema sanatının ve sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan isimlere sinema sektörü adına bir saygı duruşu olarak bu seneden itibaren vermeye başlayacağı Sinemaya Katkı Ödülü’nün ilkini ise, bir müzik arkeoloğu gibi çalışarak ülkemizin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük hayata geçirdiği projeleri ile ulusal Türk kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkan sağlayan ve birçok dizi ile filmin müzik danışmanlığını yürüten Hasan Saltık aldı. Saltık, ödülünü TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Yücel ve Bulut Reyhanoğlu'nun elinden aldı. Ödül için teşekkürlerini sunan Saltık, sinemayı her zaman olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de destekleyeceklerini vurguladı.

Randevu İstanbul'un uluslararası alanda ülkemizi ve sinemamızı başarılı bir şekilde temsil eden, Türk kültürünün ve sinemasının tanıtımına büyük katkılarda bulunan sinemacılara verilen Uluslararası Randevu Ödülü bu yıl bugüne kadar rol aldığı dizi, yerli ve yabancı filmler ve tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla, katıldığı ve parçası olduğu ulusal ve uluslararası etkinliklerle ülkemizi dünya çapında başarılı bir şekilde temsil eden oyuncu Halit Ergenç'e takdim edildi. Sette çekimlerde olduğu için törene katılamayan Ergenç'in adına sahneye çıkan yapımcı Timur Savcı'ya ödülü TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren ve TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı Burhan Gün takdim etti. Ödül aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Savcı, beraber farklı projelerde çalıştıkları Halit Ergenç'in bu ödülü hak ettiğini belirterek TÜRSAK Vakfı'na da teşekkürlerini sundu.

Film gösterimleri ile sinemaseverlere yılın son festivalinde dolu dolu bir program sunacak olan 22. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 26 Aralık tarihine kadar Türk ve Rus Sineması'ndan başta çocuk filmleri ve animasyonlar olmak üzere en yeni ve beğenilen filmleri Nişantaşı City's Cinemaximum'da seyirciyle buluşturacak.