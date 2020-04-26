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Hatice Şendil | Oyunculuk Bir Olma Halidir

TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan "Senaryo Sohbetleri" programının üçüncü konuğu oyuncu Hatice Şendil’di.

26 Nisan 2020 Pazar 14:31
Hatice Şendil | Oyunculuk Bir Olma Halidir

Hatice Şendil | "Oyunculuk Bir Olma Halidir"

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen "Senaryo Sohbetleri" programı tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı; her Çarşamba ve Cumartesi akşamı 21.00’da yayınlanan programın üçüncü bölümünde "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlığı ile oyuncu Hatice Şendil’i konuk etti.

Hatice Şendil programın moderatörlüğünü yapan Bora Talat Oyacı’nın senaryo ve oyuncu ilişkisine dair sorularının yanı sıra takipçilerin program esnasında sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sordukları soruları da içtenlikle cevapladı. Oyuncunun senaryoya bakış açısına dair önemli açıklamalarda bulunan Şendil, oyunculuk deneyimlerini, oyuncunun senaryo ile ilgili ilişkisi ile değişen ve gelişen dünyada dijital platformların durumu hakkında da düşüncelerini paylaştı.

"Oyuncu Rolünü Hissetmeli ki Seyirciye Aktarabilsin"

"Bir karakterin seyirciye çok şey ifade etmesi gerekir. Senarist ve yönetmen ne anlatmak istiyor sorusu biz oyuncular açısından çok önemli. Bizler oyuncu olarak onu anlıyoruz ve senaryoyu okuyunca ne yapacağımızı kafamızda şekillendirerek o karaktere bürünüyoruz. Bazı koşullarda karakterimizin inandırıcılığı için senaryoda bazı değişiklikler istiyoruz. Oyuncu o dünyanın içinde olmalı ve rolünü hissetmeli ki aynı etkiyi seyirciye aktarabilsin" diyen Hatice Şendil, üç senedir ekranlarda olmadığını fakat bu süreçte de kendine çok şeyler kattığını ve ekranlara yer alacağı zaman daha dolu dolu bir şekilde dönmeyi hedeflediğini belirtti.

"Oyuncu, Malzemesi İnsan Olan Her Şeyi Bilmeli"

En büyük hayallerinden birinin kendi yazdığı senaryoda oynamak olduğunu söyleyen Hatice Şendil, bir oyuncunun malzemesi insan olan her şeyi bilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: "Oyunculuk bir olma halidir. Oynadığım tüm karakterleri çok seviyorum ve hiçbirini birbirinden ayıramam. Kadın oyuncuların kendilerini ideal kadından çıkarıp gerçek kadın olmalarına daha çok eğilmemiz gerekiyor".

Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı ve TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında sinemaseverler ile buluşacak "Senaryo Sohbetleri"nin üçüncüsü 29 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00’da TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Canlı yayınları kaçıran sinemaseverler ise programa ait önceki bölümlere TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından erişebilecek.

Son Güncelleme: 26.04.2020 16:15
Anahtar Kelimeler:
TÜRSAK
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