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Her adımda tarih var

İBB, Tarihi Yarımada’nın kadim kültürünü İstanbullu gençlere tanıtmak için ‘Adım Adım Tarihi Yarımada’ projesini başlatıyor.

14 Haziran 2022 Salı 19:41
Her adımda tarih var

Her adımda tarih var 

Ücretsiz gerçekleşecek gezilerle şehrin tarihi ve geleneksel yaşam kültürü, gençlere aktarılacak. 19 farklı rotadan oluşan tur programlarının ilki, 16 Haziran’da   ‘İstanbul’un Kuruluş Mitleri ve Saray Seremonileri” temasıyla düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin binlerce yıllık medeniyet birikimini İstanbullu gençlerle buluşturacağı ‘Adım Adım Tarihi Yarımada Projesi’ni hayata geçiriyor.  Şehri keşfetme fırsatı bulamayan ya da üniversite eğitimi için şehir dışından gelen gençler, Tarihi Yarımada’nın tarih kokan sokaklarını yakından tanıma imkanı buluyor.

İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nün üstlendiği proje ile gençler, sanat tarihi uzmanları ve rehberler eşliğinde turlara katılarak Tarihi Yarımada’yı gezecek. Uzmanlar, rota üzerindeki noktaları ayrıntılı olarak gençlere anlatacak. 15-29 yaş arası gençler katılabileceği gezilere genclikspor.ibb.istanbul  adresinden kayıt yapılabilecek. 

5 FARKLI TEMA

İstanbul’da yaşamanın ayrıcalığını hissettirmeyi amaçlayan proje kapsamında 5 farklı başlıkta geziler yapılacak. Kültür tarihi, mimarlık tarihi, monografik semt, arkeolojik alan ve müze gezileri düzenlenecek.  Turların ilki, 16 Haziran’da ‘İstanbul’un Kuruluş Mitleri ve Saray Seremonileri’ temasıyla gerçekleşecek.

HER BİRİ İNSANLIK HAZİNESİ

19 farklı rotayı içeren turlar, 25-30 kişilik gruplarla yıl boyunca devam edecek. Gezi rotasında her biri dünyanın göz bebeği eserler görülebilecek. Ayasofya Camii, Hipodrom, Divanyolu, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve daha pek çok simge mekan gezilerek, gençlere yaşadıkları şehrin zengin birikimi aktarılacak.

TARİHİ SOKAKLARDA FOTO SAFARİ

‘Adım Adım Tarihi Yarımada’ gezilerin sonunda ayrıca fotoğrafçılık eğitimi de düzenlenecek. Fotoğrafçılığa ilgisi olan herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek eğitimin ardından Tarihi Yarımada’da foto safariye  katılacak. Gençler,  gezilecek yerlerin kuralları çerçevesinde çekecekleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirebilecekler.  

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