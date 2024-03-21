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Heykel Sanatçısı Aynur Önürmen ile Süngerden Formlar

Eco Art Lab’de Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri devam ediyor 

21 Mart 2024 Perşembe 07:04
Heykel Sanatçısı Aynur Önürmen ile Süngerden Formlar






Heykel Sanatçısı Aynur Önürmen ile Süngerden Formlar

İstanbul Modern’de Damat Tween sponsorluğunda gerçekleştirilen  Eco Art Lab eğitim programının konuğu 24 Mart Pazar günü heykel sanatçısı  Aynur Önürmen olacak

Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden İstanbul Modern’deki Eco Art Lab öğrenme alanı, Damat Tween sponsorluğunda 12 yaş üzeri genç ve yetişkinleri ücretsiz etkinliklerle buluşturuyor. Sanatçılarla işbirliğinde, sürdürülebilir gelecek, herkes için yaşamın devamlılığı ve çevresel değişim gibi konuları işleyen ileri dönüşüm atölyelerinin bu ayki konuğu heykel sanatçısı Aynur Önürmen.

Önürmen’in yönetiminde gerçekleşecek atölyede katılımcılar, sünger atıklarıyla formlar üreterek, doku çeşitliliğini ve renk unsurlarını bir araya getirecek. Atık malzemelerin yeni anlamlar üreten sanat nesnelerine dönüştürüldüğü bu atölyede katılımcılar, tekstil atıklarından geometrik ve organik heykeller yaratacak.        

Eco Art Lab

Sanat ve tasarım disiplinlerini buluşturan Eco Art Lab, doğal formları ve nesnelerin doğası ve dönüşümünü konu alan “Kâğıdın Dönüşümü” adlı atölye çalışmalarından ve “Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri” başlıklı etkinliklerden oluşuyor. Bu atölyelerde katılımcılar, farklı uygulama alanlarından sanatçı ve tasarımcılarla, kullanım süresi dolmuş nesnelerin sanat malzemesine ya da tasarım ürünlerine dönüşüm yöntemlerini ve olasılıklarını araştırıyor. 

Damat Tween

Dünyanın en kaliteli kumaşları eşliğinde fonksiyonelliğe dayalı eşsiz bir şıklık sunan Damat Tween, tüm iş süreçlerinde odağına aldığı Sürdürülebilir ve Döngüsel yaklaşım ile dünya moda endüstrisine yön vermeye devam ediyor. Gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğu ile hareket eden Damat Tween, değer yaratma vizyonuyla destek verdiği Eco Art Lab ile sanat alanında da döngüsel ekonomiye yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 

Aynur Önürmen ile Süngerden Formlar

Tarih ve saat: 24 Mart 2024, Pazar, 13.00–16.00

Yer: Eco Art Lab

Son Güncelleme: 21.03.2024 12:51
Anahtar Kelimeler:
SergiSergisi
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