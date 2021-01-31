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"Hiç" Projesi CRR Youtube kanalında dünya prömiyerini yaptı

31 Ocak 2021 Pazar 01:56
"Hiç" Projesi CRR Youtube kanalında dünya prömiyerini yaptı

"Hiç" Projesi CRR Youtube kanalında dünya prömiyerini yaptı

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu YouTube kanalında 29 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 10 kişilik ritm grubunun bir araya geldiği "HİÇ" projesi dünya prömiyerini yaptı.

Derya Türkan'ın kemençe ve Özer Özel'in tamburuyla eşlik ettiği Yarkın Ritm Grubu'nda Fahrettin Yarkın, Ferruh Yarkın, Bekir Sakarya, Güray Cantürk, Fatih Zülfükar, Erkan Kanat, Oray Yay, Emre Sazak, Barış Cem Songur ve Emirhan Uygun yer aldı.

Gerek saraylı gerekse Anadolu ezgilerinden oluşan farklı bir repertuarla, Türk ritm enstrümanlarının muhteşem zenginliğinin sergilendiği konser, bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.

Anahtar Kelimeler:
HiçHiç Projesi
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