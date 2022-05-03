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Hıdırellez Şenlikleri Topkapı'da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Topkapı Kültür Parkı’nda Hıdırellez’i birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor.

03 Mayıs 2022 Salı 18:32
Hıdırellez Şenlikleri Topkapı'da yapılacak

Hıdırellez Şenlikleri Topkapı'da yapılacak

5 Mayıs günü düzenlenecek programda gün boyu süren aktiviteler ve konserler yer alacak. Amfi Tiyatroda 8 Mayıs Anneler Günü’ne kadar devam edecek film ve konser dinletilerinin kapanış konserinde Ceylan Ertem sahne alacak.

Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl İBB Kültür A.Ş tarafından Topkapı Kültür Parkı’nda düzenlenecek. 5-8 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikler ile tüm İstanbullular unutulmaz günler geçirecek. Hızır ve İlyas kardeşlerin yeryüzünde buluşma günü olarak kutlanan Hıdırellez Şenliklerinde; ateşten atlama, ağaca dilek bağlama gibi ritüeller yaşanacak. Roman dansına doyulacak ve büyük küçük herkes çeşitli atölyelerde keyifle vakit geçirecek. Topkapı Park Amfi Tiyatro’da ise konser ve film gösterimleri 8 Mayıs Anneler gününe kadar devam edecek.

PARKIN HER ALANINDA EĞLENCE

Topkapı Kültür Parkı’nda Amfi Tiyatro ve Park alanında düzenlenecek etkinliklerde konserler ve atölyeler yer alacak. Çocuklar tohum dikme, uçurtma yapma, resim ve beden perküsyon atölyelerine katılacak. Park alanında Roman dans atölyesi ile İstanbullular roman dansı öğrenecek. Atölyelere alanda gezen Balkan Müzik grubu eşlik edecek. Ağaçlara dilekler bağlanacak. Dilekler kabul olsun umuduyla ateşin üstünden atlanacak.

4 GÜN SÜRECEK 

Topkapı Kültür Park Amfi Tiyatrodaki programda ise roman dans gösterileri izlenecek. Kalburbastı, Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası, Ramazan Sesler ve Light in Babylon ile müzik zevki yaşanacak. Amfi Tiyatrodaki program, Hıdırellez kutlamalarının ardından 8 Mayıs Anneler Günü’ne kadar çeşitli konser ve film gösterimleri ile devam edecek. Etkinlik dizisinin son konserinde Ceylan Ertem sahne alacak.

PROGRAM AKIŞI

5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

GÜN BOYU AKTİVİTELER

Kortej ekibi
Baloncu palyaço
Pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata dağıtımı
Dilek ağaçları
Hıdırellez ateşleri

ATÖLYELER

Rüzgar Gülü 

Uçurtma

Çiçek Dikimi

Kına Yakma

Dilek Atölyesi

PARK SAHNE PROGRAMI 

12:00 Alan Açılışı 

12:30 Alanda Gezici Müzik 

13:00 Roman Dansı Atölyesi

13:30 Alanda Gezici Müzik

14:00 Roman Dansı Atölyesi

14:30 Alanda Gezici Müzik

15:00 Roman Dansı Atölyesi

15:30 Alanda Gezici Müzik

AMFİ TİYATRO PROGRAMI 

16:00 KONSER: Kalburabasti 

16:45 Roman Dansı Gösterisi 

17:00 KONSER: Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası 

18:15 Roman Dansı Gösterisi 

18:30 KONSER: Ramazan Sesler 

19:45 Roman Dansı Gösterisi 

20:00 KONSER: Light in Babylon 

6 MAYIS 2022 CUMA

20:00 Eda Baba

7 MAYIS 2022 CUMARTESİ

19:00 Elçin Orçun

8 MAYIS 2022 PAZAR

16:00 Fikri Karayel

18:00 Ceylan Ertem “Sezen Aksu Tribute”

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HıdırellezİBBHıdırellez Şenlikleri
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