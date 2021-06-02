Hücrelerin içinde moleküler bir yolculuğa hazır olun
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibinin üzerinde çalıştığı hücre mimarisi çalışmaları Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda ve ünlü sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu sanat eserine dönüştürüldü. Hücrelerin içerisinde bir ‘moleküler’ yolculuğa çıkaran ‘Molecular Architecture’ sergisi, Venedik Bienali’nde görücüye çıktı.
Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Molecular Architecture’ başlıklı sergi dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden 17. Venedik Bienali’nde izleyiciyle buluştu. Sergide, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibinin 2020 yılında üzerinde çalıştığı hücre mimarisinin ünlü sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu hale getirilmiş çarpıcı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in 5 yılda ürettiği verilerle hayata geçirildi.
21 Kasım’a kadar açık kalacak
Sabri Ülker Vakfı hakkında:
Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.