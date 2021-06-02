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Hücrelerin içinde moleküler bir yolculuğa hazır olun

‘Molecular Architecture’ sergisi Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda Venedik Bienali’nde

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:29
Hücrelerin içinde moleküler bir yolculuğa hazır olun

Hücrelerin içinde moleküler bir yolculuğa hazır olun

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibinin üzerinde çalıştığı hücre mimarisi çalışmaları Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda ve ünlü sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu sanat eserine dönüştürüldü. Hücrelerin içerisinde bir ‘moleküler’ yolculuğa çıkaran ‘Molecular Architecture’ sergisi, Venedik Bienali’nde görücüye çıktı.

Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Molecular Architecture’ başlıklı sergi dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden 17. Venedik Bienali’nde izleyiciyle buluştu. Sergide, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibinin 2020 yılında üzerinde çalıştığı hücre mimarisinin ünlü sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu hale getirilmiş çarpıcı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in 5 yılda ürettiği verilerle hayata geçirildi.

21 Kasım’a kadar açık kalacak

Biyoloji ve yaşamın altında yatan sonsuz bilgi ve düzenin büyüleyiciliğini ortaya koyan sergi, sanatseverlere hücrelerin içerisinde görülmemiş bir ‘moleküler’ yolculuğa çıkma imkânı sunuyor. İleri düzeyde bilimsel çaba ile alışılmışın dışında bir yetenek ve yaratıcılığa sahip bir sanatçı ve ekibinin gücünü birleştiren sergi, biyolojik sistemin sonsuz ‘ahenkli’ karmaşasının insanın hayal gücünün ne denli ötesinde olduğunu fark ettiriyor. Venedik Bienali’ndeki sergi 21 Kasım’a kadar gezilebilecek. 

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

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Venedik BienaliBianelSabri Ülker Vakfı
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