Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi

Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri
COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan tedbirler kapsamında önümüzde evde geçireceğimiz tam dört günümüz var. Bugünler için, Ramazan ayının manevi iklimine de uygun olarak sizlere muhteşem bir dijital sergiyi ziyaret etmenizi öneriyoruz. Yıldız Holding’in ev sahipliğinde hazırlanan dijital sergi, Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu’nu Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturuyor.
Dijital sergiyi www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret etmek mümkün. Aynı zamanda Yıldız Holding’in ve TMKV’nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilirsiniz. Keyifli ziyaretler…