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Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi

Ramazan'ın ruhuna uygun sosyal mesafeli sergi| Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri..

17 Mayıs 2020 Pazar 21:37
Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi

Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri

COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan tedbirler kapsamında önümüzde evde geçireceğimiz tam dört günümüz var. Bugünler için, Ramazan ayının manevi iklimine de uygun olarak sizlere muhteşem bir dijital sergiyi ziyaret etmenizi öneriyoruz. Yıldız Holding’in ev sahipliğinde hazırlanan dijital sergi, Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu’nu Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergide, dünyaca ünlü 37 hat ve 26 tezhip ustası tarafından Peygamberimiz’in Veda Haccı Hutbeleri’nden seçilen metinlerin nakşedildiği eserler yer alıyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklamaların da yer aldığı sergideki eserler, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek insanlığa rehber olacak, örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Haccı Hutbeleri’nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor.

Dijital sergiyi www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret etmek mümkün. Aynı zamanda Yıldız Holding’in ve TMKV’nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilirsiniz. Keyifli ziyaretler…

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