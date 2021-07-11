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İBB Çocuk Tiyatro Festivali Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesinde yer alan çocuk oyunları seyirciyle buluşuyor.

11 Temmuz 2021 Pazar 10:49
İBB Çocuk Tiyatro Festivali Başlıyor

 İstanbul’un Parkları Çocuk Oyunları ile Şenleniyor


İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın “Çocuk Tiyatro Festivali” ile şehrin parklarını sahneye dönüştürüyor, tiyatro oyunları ve eğlenceli performanslar ile çocukların heyecanına ortak oluyoruz. 12-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un iki yakasında 10 ilçede yer alan parklarda kurulacak sahnelerde, mevcut projede yer alan 40 oyun seçkisi ile tiyatro sanatçıları çocuklara ulaşacak.

12 Temmuz’da Göztepe 60. Yıl Parkı ve Bağcılar Bölge Parkı’nda ilki gerçekleştirilecek etkinlikler; 13 Temmuz’da Kartal Çamlık Parkı- Arnavutköy Şehir Parkı’nda, 14 Temmuz’da Büyükada Atatürk Meydanı-Çamlık Erguvan Tepe Parkı’nda, 16 Temmuz’da Ümraniye Şehitlik Parkı-Başakşehir  Hoşdere Millet Bahçesi’nde, 17 Temmuz’da Sultanbeyli Gölet Parkı- Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuklarla buluşacak.

Bir hafta sürecek festivalde her gün 17.00- 20.40 saatleri arasında dört oyun sahnelenecek, oyun aralarında çocuklar için eğlenceli performanslar ve konserler  yer alacak.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat İnstagram, İBB Kültür Sanat Facebook,  ibb_kultur Twitter hesaplarından  takip edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
İBBçocuk Tiyatro Festivali
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