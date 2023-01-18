İBB'den Karne Şenliği | Çocuklar için ücretsiz 67 etkinlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, çocuklar için hazırladığı eğitici, öğretici ve eğlenceli programlarla 21 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında “Karne Şenliği” düzenliyor! Farklı ilçelerdeki 13 kültür merkezinde, 67 etkinliğin ücretsiz olarak çocuklara ulaşacağı şenliğe tüm minikler davetli. Konserler, tiyatro oyunları ve atölyeleri kapsayan etkinlikler; Fatih, Başakşehir, Güngören, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye Kartal, Tuzla ve Şile’deki kültür merkezlerinde çocuklara kültür sanatı erişilebilir hale getiriyor.

Çocuklar için özenle hazırlanan “”, “gibi tiyatro oyunları, İBB Orkestraları’ndankonserleri, süper kahramanlar nasıl çizilir?, Çakmaktaşlar ve taş devri makinaları, resim, kolaj, stop motion, yaratıcı drama, yaratıcı dans, kar küresi yapımı, yapay zeka ile fotoğraf geliştirme gibi atölyelerle çocukların hayal dünyasını daha da zenginleştirecek etkinlikler sunuyor.

İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Karne Şenliği” programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.