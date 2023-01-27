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İBB'den karne şenliği | Neşeli Günler konserleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı İBB Bandosu, Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Karne Şenliği” kapsamındaki “Neşeli Günler” konserleriyle çocuklarla buluşuyor!

27 Ocak 2023 Cuma 16:13
İBB'den karne şenliği | Neşeli Günler konserleri başladı

İBB'den karne şenliği | Neşeli Günler konserleri başladı
 

21 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında farklı ilçelerdeki İBB kültür merkezlerinde gerçekleşecek konserlere tüm minikler davetli.

Konserlerde bando ve bando müziği nedir, hangi müzik aletleri ile yapılır, bu enstrümanların adları nedir gibi öğretici ve eğlendirici bilgiler çocukların meraklarını giderecek. 

İBB Bandosu “Neşeli Günler” konserlerinde “10. Yıl Marşı”, “Gençlik Marşı” gibi eserleri çalacak ve marşların sözlerinin ekrana yansıtılmasıyla çocuklar hem öğrenecek hem de hep bir ağızdan marşlara eşlik edecek.

28 Ocak Cumartesi günü 17.00’de Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi, 29 Ocak Pazar günü 17.00’de Fatih İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, 1 Şubat Çarşamba günü 17.00’de Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki konserlerin tamamı ücretsiz…
 

Son Güncelleme: 27.01.2023 16:14
Anahtar Kelimeler:
İBBKarne şenliği
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