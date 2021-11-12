İBB ilk kez çocuk hakları festivali düzenleyecek

Çocuk haklarına dikkat çekmek için İBB Şehir Tiyatroları’nın özel temalı atölyeler hazırlayacağı, oyun ve söyleşiler düzenleyeceği festivale İstanbullular ücretsiz olarak katılabilecek. 19, 20 ve 21 Kasım’da Müze Gazhane’nin ev sahipliği yapacağı atölyeler, sınırlı katılımcıyla ve interaktif olarak gerçekleşecek.

Çocuk odaklı politikaları kentin gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihinde ilk kez Dünya Çocuk Hakları Günü için festival düzenleyecek. İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenleyeceği festival, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde İstanbul’un çocuk dostu bir şehir olmasını desteklemek için gerçekleşecek. Üç gün boyunca sürecek özel programların, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturması ve çocuk bakışlı politikaların inşasına yardımcı olması amaçlanıyor.

HEM ÇOCUK HEM DE YETİŞKİNLER İÇİN

Festival boyunca çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katılacağı atölyeler, Müze Gazhane Büyük Sahne ve Meydan Sahne’de çocuk merkezli ve interaktif olarak yapılacak. Farklı yaş gruplarında çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin yer alacağı etkinliklere İstanbullular ücretsiz olarak katılabilecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek atölyelerde yer almak isteyenler www.sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresindeki formu doldurarak katılabilecek.

Çocuk haklarına ve çocuk odaklı politikalara dikkat çekecek festivalin programı şöyle:

19 Kasım Cuma

Çocuk Katılımı-Katılım Hakkı Nedir? : Nagehan Erbaşı Öğdüm’ün düzenlediği atölye katılım hakkı üzerine çocuklarla birlikte düşünmeyi amaçlıyor.

: Nagehan Erbaşı Öğdüm’ün düzenlediği atölye katılım hakkı üzerine çocuklarla birlikte düşünmeyi amaçlıyor. Çocuklar ile Masal Zamanı : Necibe Bozkurt’un düzenlediği atölyede çocuklar hayaller kuracak, el ele verip oyunlar oynayacak ve birlikte şarkılar söyleyecekler.

: Necibe Bozkurt’un düzenlediği atölyede çocuklar hayaller kuracak, el ele verip oyunlar oynayacak ve birlikte şarkılar söyleyecekler. Çocuğun Sesine Kulak Ver: Gülbahar Pay’ın yetişkinlere yönelik düzenlediği atölyesi çocuk hakları konusunda bilgi ve farkındalığın arttırılmasını hedefliyor. Yaratıcı drama disipliniyle kurgulanan atölyede, seçilen çocuk hakları temalı bir çocuk edebiyatı eserinden yola çıkılarak canlandırmalar yapılacak.

20 Kasım Cumartesi

Yaşamak Kimin Hakkı?: Seran Demiral ve Gülbahar Pay’ın düzenlediği atölyede katılımcılar serbest doğaçlamayla insan-hayvan-doğa, çocuk-yetişkin kavramlarını birlikte düşünecek, adalet ve eşitlik üzerine konuşacaklar.

Seran Demiral ve Gülbahar Pay’ın düzenlediği atölyede katılımcılar serbest doğaçlamayla insan-hayvan-doğa, çocuk-yetişkin kavramlarını birlikte düşünecek, adalet ve eşitlik üzerine konuşacaklar. Müzikli Çizim Atölyesi-İçimdeki Ben : Serhat Filiz’in düzenlediği etkinlikte müzik eşliğinde çizim yapılırken çocuk hakları konusunda konuşulacak. Atölye, haklarını bilen, özgüvenli ve farkındalığı yüksek çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyor.

: Serhat Filiz’in düzenlediği etkinlikte müzik eşliğinde çizim yapılırken çocuk hakları konusunda konuşulacak. Atölye, haklarını bilen, özgüvenli ve farkındalığı yüksek çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyor. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Atölyesi: Nurgül Şenefe’nin yetişkinlere yönelik düzenlediği atölye çocuğun temel haklarına ışık tutacak.

21 Kasım Pazar