İBB İstanbul'un en uzak noktalarını sanatla buluşturuyor





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni normal sürecinde sanatseverleri ve çocukları, kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Pandemi önlemleri nedeniyle kültürel içerikleri ara vermeden dijitalden kentliye ulaştıran İBB Kültür Daire Başkanlığı, şimdi de İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerini sanatla buluşturacak projesini başlatıyor.

Kültürel aktiviteleri İstanbullunun taşıyacak projede,Karagöz Hacivat, jonglör, clown show, ritim show, bubble show, masal anlatımı, çocuk şarkıları, kortej, bando, maskot, tahta bacak gibi sahne ve alan etkinlikleri hazırlanıyor.

Pandemi süreci ile birlikte, çocukların ve ailelerinin uzak kaldıkları kültür- sanat faaliyetleriyle yeniden buluşmasını amaçlayan etkinlikler, gezici formatta gerçekleştiriliyor. İlki, 12 Temmuz Pazar günü saat Eyüpsultan Pirinççi Köyü ve 13 Temmuz Pazartesi Pendik Dolayoba Konutları'nda yapılacak olan gösterilerin, Ekim ayına kadar, her hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanıyor.